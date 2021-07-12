台積電、鴻海、永齡基金會終於和上海復星簽約，合計採購1千萬劑BNT疫苗捐贈政府，距離去年東洋代理BNT疫苗破局，已浪費9個月時間，民進黨政府機關算盡，在700餘位確診者死亡後，還是回到採購原點。所謂「鴻海、台積電」模式，其實就是去年的東洋模式，由民間單位和上海復星簽約，避開兩岸主權爭議。現在可以回過頭去探討，採購BNT疫苗為什麼兩度破局，對岸究竟有沒有「阻擋」台灣取得疫苗？對普羅大眾而言，又留下什麼教訓？

開放疫苗捐贈 民意逼出來的

根據中央疫情指揮中心指揮官陳時中的說法，去年東洋建議政府至少採購1000萬劑，但「專家」建議只需採購200萬劑，東洋申請800萬劑改為自購，最後不了了之。這個說法有許多漏洞，是哪一位「專家」說台灣只需要200萬劑？理由是什麼？這位專家的建議造成700餘位確診者死亡，是否應道歉以謝國人。綠營內部傳出許多涉及利益分配的陰謀論，藍營流行的說法則是民進黨希望繞過上海復星，直接和德國原廠採購，黑幕重重，至今未明。

今年政府編列紓困預算4200億元，其中疫苗採購屈屈115億元，總額已經不足，還要保留1000萬劑購買國產疫苗的費用，東減西扣後，對外採購只剩下37億元，由於金額太小，疫苗大廠只能排在出貨順序的尾端。反觀美、日採購疫苗，都是以總需求「倍數」計，富裕國家只有台灣以總人口「6成」規畫，省這種錢一點意義都沒有，反而讓台灣付出龐大的代價。

今年年初，政府直接連繫德國BNT原廠，希望採購500萬劑疫苗。現在我們知道，這次談判是台灣、德國BNT與上海復星三方協商，但簽約前夕，民進黨要求在新聞稿中自稱「我國」，這是上海復星不可能同意的用詞，更是強德國廠商所難，談判再次破局。

民進黨一口咬定「對岸阻擋台灣獲得疫苗」，AZ是英國公司，莫德納是美國公司，北京影響不到英國、美國政府。BNT採購波折不斷，主要是台灣自己設下障礙，豈可歸咎大陸？去年AZ希望找台灣代工生產，卻被民進黨婉拒，難道民進黨是被對岸影響？對外採購疫苗不順利，其實是台灣自己的問題。

細究上海復星11日的公告，已經對台灣的要求做了種種通融。上海復星所代理的BNT疫苗，目前就是原廠製造、分裝，直送消費地，但上海復星願配合台灣買方重新製作標籤，並在公告中使用「台灣地區」稱謂，尊重了台灣的立場，也符合《兩岸關係條例》的規定。行政院長蘇貞昌痛斥「台灣地區」是對岸刻意矮化，這不是出於無知，就是刻意抹黑，均不可取。至此也可證明，北京並沒有阻擋台灣的疫苗採購，相反地，北京與上海復星集團可以說是不遺餘力配合台灣的要求。

限制捐贈疫苗 為護航高端

至於行政院發言人羅秉成用4個「何必」，企圖證明政府沒有擋疫苗，但只要一個反問，就不攻自破了：「如果政府沒有擋，為什麼還在限制BNT疫苗的採購數量？」民進黨已經承認，上海復星代理的疫苗是原廠製造、分裝、直送，標籤也可以更換，什麼問題都沒有，那為什麼民間只能捐贈1500萬劑呢？為什麼地方政府想跟進，中央卻「已讀不回」？

羅秉成的說法是，「疫苗供應量已足夠，沒有必要」，這更站不住腳。民間用自己的錢捐疫苗給中央，難道疫苗還嫌多？說到底，民進黨政府還是在卡國外疫苗進口。政府為了強迫人民接種國產的高端疫苗，故意限制BNT疫苗的捐贈數量，司馬昭之心，到今天都沒有改變。但回顧蔡政府1年多來的防疫作為，這種心思只能說是「枉做小人」。

民進黨政府開放台積電與鴻海捐贈疫苗，並非心甘情願，而是被民意逼出來的；這就像以前說直航是「木馬屠城」，後來又說ECFA是「糖衣毒藥」，結果現在執政了，在民意的壓力下，依然延續了直航與ECFA。

台灣人民知道自己被國產疫苗綁架，不會憤怒嗎？民進黨政府製造疫苗短缺來強迫國人接種國產疫苗，只會讓國產疫苗更被汙名化，更不為社會所接受。政府的防疫，就是因為一路以來的政治考量，才會從資優生變成吊車尾；不論民進黨人士與國產疫苗有多少的利益糾葛，現在都是放手的時候了。