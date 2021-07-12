上海復星、台積電、郭台銘個人及行政院先後證實，台積電、鴻海、永齡基金會三機構共同購買1000萬劑BNT疫苗的簽約程序已經完成，確定以「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」原則從德國進口。慈濟、工商團體與地方政府有意依循上述模式跟進洽購，估計台灣有望在短期內獲得1500萬劑BNT疫苗，這會是台灣防疫的一個重大轉折，也是疫情爆發1年半以來最振奮人心的消息！

陸方務實、靈活、積極

由陸企上海復星參與投資、握有大中華區代理權的德國BNT疫苗，入台之路之所以一波三折，兩岸關係當然是一個繞不開的因素，但最終結局柳暗花明，也歸功於大陸對台灣的尊重，尤其對台灣民眾的善意和關心，願意繞開兩岸最敏感的政治爭議，在台灣本土疫情最嚴重的時刻給予協助。疫苗洽購案成功簽約後，郭台銘在臉書發文中對大陸官方表達的謝意，應能客觀反映出陸方在其中扮演的積極角色。

根據復星方面發表的正式公告，內文將「台灣地區」與「中國香港」、「中國澳門」做出區隔表述，還提及洽購方之一的台積電股東包含「行政院國家發展基金會」等台灣官方稱謂，相信這是陸方斟酌再三後尊重台灣治權現實的動作。此外，各方資訊均顯示，此次洽購成功的1000萬劑疫苗不僅符合市場價格，而且外包裝不會出現具有爭議的「復必泰」字樣，這說明蔡政府提出的原則與關切，同樣獲陸方接受。對比過去幾年來大陸對民進黨毫無妥協空間、兩岸政治緊繃對抗的情勢，此次陸方的務實和靈活相當罕見。

陸方之所以接受我方的要求，同意循民間授權模式以「在商言商」方式向BNT疫苗入台提供便利，並不是對蔡政府示好、向民進黨讓步，而是出於同胞之情對深陷疫情之中的台灣民眾表達關心。要注意到，5月22日台灣本土疫情迅速飆高，民眾最茫然無措的時候，上海復星醫藥董事長吳以芳就透過「新華社採訪」形式發聲，這本身就是一個政治訊號，說明北京當時已拍板不會給BNT疫苗入台製造任何障礙，此後所有的問題都出在台灣這邊，防疫指揮官陳時中頑固如常，最後還是蔡總統親見郭台銘等，終於促成好事。

坦白講，此次BNT疫苗採購的醞釀、鋪墊、啟動到完成，過程中所有政治雜音都是由綠營及其側翼發出，包括「大陸分裝」、「過期疫苗」、「政治打壓」、「矮化台灣」等等，事實證明這些全都是謠言。與此同時，由於兩岸關係的對立、民間氛圍的惡化，大陸網民幾乎一面倒反對向台灣銷售或捐贈疫苗，兩岸防疫合作面對兩頭的民粹壓力，動輒得咎。即便如此，陸方沒有阻撓或干預民間企業向復星洽購BNT疫苗的作業，台灣社會應心懷感激。

台灣社會心懷感激

回顧過去1年來台灣爭取疫苗的歷程，民進黨政府出於政治考量拒絕大陸援助，拚盡全力從美、日等國爭取到近500萬劑AZ和莫德納疫苗，如今在大陸協助下已確定1000萬劑BNT疫苗可透過民間管道抵台，這條「管道」打通的確歷經千辛萬苦，但就像掘井獲得甘泉一樣，一旦打通就會源源不斷令台灣民眾獲得疫苗保護。上述過程不就是兩岸關係過去歷次打破阻礙、實現突破的寫照嗎？大陸1979年提出兩岸三通，台灣以「三不」加以阻擋，從蔣經國擋到陳水扁，從威權體制擋到民主體制，但在民間人士不斷先行探索之下，兩岸的隔絕與各項交流障礙最終還是被一步步打破。

這次BNT疫苗議題，一開始也是蔡政府在擋，最終還是擋不住大勢所趨、民心所向，在其中扮演先行探索、打破政治障礙的角色，依然是民間的力量。這就是BNT疫苗入台柳暗花明帶給兩岸關係的最大啟示：民間力量永遠是破解兩岸僵局的一把鑰匙，也是兩岸關係的永恆正資產，珍惜和維護民間交流是兩岸執政者的共同責任，更是為今後兩岸關係走出政治陰霾、突破政治僵局留下一絲希望。