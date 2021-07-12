上周五大陸央行宣布「定向降準」，調降存款準備率0.5個百分點，釋出1兆人民幣資金。這個動作代表大陸經濟有放緩跡象，台灣該有所警惕。

自去年初受新冠疫情衝擊以來，大陸貨幣政策由鬆到緊的調整，去年4月降準支撐經濟，之後因疫情控制得宜，經濟快速復甦，出口呈兩位數成長，全年經濟成長率可望達8%到9%，今年初貨幣政策開始有緊縮的跡象，現在又開始趨鬆，顯示經濟又有放緩跡象。

事實上，這兩年各國的經濟數字因為受到去年疫情影響，比較基期明顯較低，加上鉅額的財政與貨幣政策挹注，因此今年的數字都會有相當程度的偏離，例如美國今年第2季經濟成長率可望飆上9%，原因就是去年第2季經濟暴跌，創下70多年來最差的紀錄，基期低加上大規模財政帶動的消費，讓今年第2季出現超高成長。

大陸今年首季經濟成長率高達18.3%，也是同樣的原因造就，現在的降準，除了代表經濟有放緩跡象外，換個觀點看，也是經濟逐漸回歸常態的必然結果。

對台灣而言，去年對大陸的出口依賴度飆上近44%的歷史高點，大陸經濟的好壞直接牽動台灣經濟；台灣疫情再起，餐飲服務業受傷嚴重，何日解封仍未知，對大陸人行降準代表的經濟放緩，企業都要有所警惕。至於政府，則更應少搞政治，多花心思加速疫苗取得、提高疫苗注射率，否則台灣永遠難脫離疫情反覆衝擊經濟之苦。