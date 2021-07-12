疫情大爆發至今兩個月，民進黨政府種種荒腔走板、乃至政治扭曲專業的防疫失措，不僅喪盡民心，更使自己民調支持度不斷跌落；由於最大反對黨的國民黨並未發揮足夠的監督力量，相對使得台北市長柯文哲的表現成為最大亮點，民眾黨的支持度更直逼國民黨。在民怨沸騰下，柯P滿血復活後的大爆發，再度引發國民黨是否已被邊緣化的議論。

柯文哲出道政壇7年，不斷捲起千堆雪，但也毀譽參半，不喜歡他的人更批其為「變色龍」；曾經叱吒風雲，歷經跌宕起伏，總能因緣際會，谷底翻身，堪稱「不死鳥」。

泛藍支持者對柯P有一種又愛又恨的情結，當初正因認為國民黨不成材，柯又與民進黨鬧翻，因而才寄希望於原屬「墨綠」卻有實力扳倒民進黨的柯；這兩年柯的聲勢走低，此議已少有人提及，尤其民進黨在2020年大勝後，柯P被認為大勢已去，民眾黨也不太可能有壯大的機會。但最近卻因疫情而有了新的變化。

柯P的魅力無庸贅述，從多年來其民調大多維持高檔可見一斑。但其問題一在於，他既可不藍不綠，但也可藍可綠，甚至忽藍忽綠，其中總欠缺令人信賴的安全感與穩定性。二是柯迅捷機敏，火力強大，戰術靈活，但大戰略卻不明確且會跳Tone，缺乏完整脈絡。這均因其為一人黨不受束縛、他說了算，但也因此在進一步提升格局與團隊的強化上，缺少足夠的基礎與動力。

這一次，疫情在或明或暗之間的較勁與交鋒下，更激化了柯P與民進黨之間的恩怨情仇，可以說雙方已經正式決裂，回不去了，今後柯P只能往泛藍陣營乃至中間地帶爭取支持，若還想再在白綠之間穿梭遊走，恐怕將完全失去民意支持與喪失格調。如果柯P擅長的是短線操作，他與民眾黨又要如何維持熱度到2024呢？

回頭看國民黨這邊，明年底民進黨可能重蹈2018地方大選慘敗的覆轍，這種預測並不新鮮，重點仍在2024的總統與立委選舉是另一回事。如果歷史「重演」，民進黨還是會先在地方縣市慘敗，然後又在中央政權上全贏，這豈非白忙一場？從民調來看，新北市長侯友宜無疑是支持度最高的，但侯若要更上層樓，就必須妥善處理他在2022年底至2024之間1年多的空檔，以及提升層次與格局見識，積累民意對他執掌大位的認同。

有些人認為，以侯友宜的從政資歷，他欠缺了對處理兩岸關係、美日國際局勢等方面的資歷、視野與相互的信賴感，這個質疑現在看來完全合理，但柯P何嘗不是如此？從現在開始到2024還有兩年半，這麼長的時間固然能讓很多人與事都言之過早，卻也讓很多人與事能夠及時部署規畫。柯P能否認清現實、揚長棄短再進化？侯友宜要如何因應大局的變化更升級？藍白兩個在野黨能如何循序漸進地合作？都不能再只是隨興操作，而應該是深謀遠慮的大挑戰。

在扳倒綠色執政、恢復台灣生機、讓國家正常發展的共識下，如何打破政黨的顏色藩籬與意識形態，拓展中間選民的最大認同，重建理性廉能的新政治文化，結合有建設性的在野監督力量，絕對比政黨分合的權謀算計重要千百倍。