日前中央疫情指揮中心公布再延長3級警示到7月26日，也就是說，國人將有2個半月幾乎是完全被關在家裡，如果真有事要外出，也被迫一定要戴上口罩。對許多人來說，3級警戒帶來許多生活上的不便，但對於更多中小企業和弱勢工作者而言，這可能代表著他們要面臨更嚴重的生存掙扎。

依主計總處的資料顯示，6月底的無薪假人數達到13626人，其中11570人屬於服務業，顯示服務業是這次疫情影響下的重災區。同時，失業率由4月的3.64%跳升到5月的4.11%，再加上脫離勞動市場的人口計算，5月的就業人數比前一個月減少了12.6萬人。另一個數據也令人擔心，即每周工時在35小時以下的非典型就業人數從4月的18.9萬人增加到5月的79.2萬人。也就是說，現在公布的無薪假人數是被遠遠低估的。最後，6月開始會有大專和高職畢業生陸續進入職場，因此季節性的失業率將會上升，再加上今年由於勞動市場狀況不佳，可合理預期6、7月的失業率一定會再攀高。

為了協助服務業中大量的中小企業和弱勢工作者，指揮中心雖然宣布再度延長3級警戒，但也同時推出所謂的「微解封」政策，包括開放電影院、9人小型旅行團、餐飲與國家公園等產業。但因服務業的樣態非常多，因此開放的項目就會有一些爭議，比方說，釣蝦場不可以，海水浴場也不行，但是國家公園可以。因此有些人就開玩笑說，因為「山是綠的，海是藍的！」

其中影響最大的應該是餐飲業是否可以內用的問題。雖然指揮中心說原則上可以開放，但雙北率先宣布餐飲業只可以外帶，不可以內用，接著其他縣市紛紛響應，因為他們認為如果雙北不開放，而其他城市開放的話，雙北的人就會跑去這些地方消費，可能會把疫情帶過去，最終其他城市也陸續宣布不開放餐廳內用，地方政府可以說是全面「逆時中」！這大概是指揮中心完全沒有料到的事。

這其實反映出一個事實，指揮中心依其一貫的做法，自行宣布某一政策，完全沒有與地方溝通；然而，地方首長也有其因地制宜的考量，在控制疫情第一的考量下，出現全面逆時中的結果，其實一點也不令人意外。

其實，現在微解封是應該的，因為多少可以讓一些弱勢的服務業和其工作人員得到一些工作機會，讓他們的生活壓力可以得到一些喘息。然而，開放的項目應該要仔細選擇，不幸的是，現在開放的內容有很多矛盾的地方。比方說，3級警戒規定「室內5人，室外10人」，那開放餐廳不是會違反此一規定嗎？再者，開放9人旅行團，9個人待在車裡，其危險性應該會比室內5人高很多吧？各種樣態的服務業開放時會有不同的需求，中央應該與地方一起商量，決定哪些該開，哪些不該開；或是，不同樣態該如何採取不同型態的開放？比方說，戶外的都可以開放，包括國家公園、動物園、其他私人遊樂園等，但是可以做人數上的管控，例如，只能讓二分之一的遊客進入；又如，餐廳和夜市只能外帶，而電影院暫時不能開放等。因為這些開放的細節與需求，其實地方政府比中央更清楚，因為他們是真正每天面對來自地方的聲音與壓力，所以可更清楚決定哪些項目該開，哪些不該開，或是該如何開放等等。

總而言之，「扺抗疫情，人人有責」，中央應該與地方充分合作，而不應該凡事政治考量，或是有藍綠上的不同對待。更重要的是，唯有施打疫苗才能真正達到全面解封的目標，否則依國外經驗，在沒有全面施打疫苗的情況下，許多城市經常開了又封，封了又開。所以盡速全面施打疫苗才是徹底解決疫情的最終手段，這應該是目前政府施政的首要目標。（作者為國立政治大學經濟系教授）