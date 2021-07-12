中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，授權各地方政府決定內用與否，但全台僅澎湖除外全部逆時中；行政院長蘇貞昌似乎覺得面上無光，回應說「應該如何適度鬆綁，會依各地的情況，授權地方來評估，就像放颱風假一樣。」

這是什麼跟什麼？這是國家行政首長說的話嗎？颱風大小訂有國家標準，地方政府根據實際狀況決定颱風假，放不好頂多挨頓罵，放好了可能還會被封為神。但Delta可是無蹤無影的大魔王，中央政府當然要全盤了解情勢，制定標準，令各地遵循，豈可為了討好民眾｢微解封｣，完全放棄專業判斷，萬一出了問題卻甩鍋地方，這個行政院長也實在太好當了。

前次拿採購疫苗比採買冷凍雞腿，這次拿疫情比颱風，就是因為層峰有這種輕忽的心態，底下的官員、民代當然也跟著落漆，把死亡700多人的疫情比擬成一場小戰役。執政者到底有沒有把百姓擺在眼裡？還是全黨都認為這場疫情跟颱風一樣，真的只是場小戰役？

也難怪有人批評每天的記者會是｢五漢廢言｣，沒有重點、變來變去，就跟以前報氣象一樣：｢晴時多雲偶陣雨｣；現在的氣象報告可比中央疫情指揮中心準確多了。

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