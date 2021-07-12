郭台銘永齡基金會、台積電所洽購，共計1000萬劑的BNT疫苗，終於傳來好消息，各方簽約完成，衛福部也完成審查程序，正式於12日上午宣布採購成功。有趣的是，因為BNT採購合約見「行政院國發會」全名，竟有學者及媒體人把這解讀為蔡政府全勝，稱「上海復星無法忽略『台灣政府』的角色」。

查閱上海復星公司發布的公告全文，在「交易對方基本情況」台積電的部分，的確清楚顯示行政院國家發展基金管理會持股情況，行政院國發會不僅全名顯示，而且不帶引號。

並且行政院今天稍早由發言人主持的記者會上，羅秉成重申強調，捐贈專案3原則：「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」，在在顯示蔡政府堅持國家主權，絕不退讓，並且也獲得了對岸的讓步。

但是，這真的是蔡政府贏了嗎？

著名的「所羅門的審判」，講述的是兩位婦人爭奪孩子，所羅門王宣布只有一個公平的解決方案，將活著的孩子劈為兩半，每個母親得到一半，孩子的生母忍痛放棄了孩子的所有權，說謊者則洋洋得意。

蔡政府挾著台灣民眾的生命健康，在BNT疫苗採購案上對主權的堅持，與大陸政府忽略上海復星公告上的文字「不規範表述」，忍著大陸網民對此的批評聲浪，讓疫苗採購案終於成功。所羅門王會做出最終的審判，台灣民眾也會看清，誰是真心、誰是假意。

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