郭台銘、台積電捐購的1000萬劑BNT疫苗，終於露出曙光，與上海復星的約已經簽妥，就等著中央一句核可，就可以進口，不僅可以解疫苗窘缺的燃眉之急，更可以說是普降甘霖、澤被眾生。

BNT疫苗是全球唯一適用於18歲以下年輕人接種的疫苗，全台國、高中學生約有120萬人，而中央政府當初在設計疫苗政策的時候，居然未將這120萬人考量進去，這已是非常不可思議的缺失，再加上執念於意識形態、護航國產疫苗，甚或圖利某些個人，更對若干民間、企業、宗教團體的捐購，以各種匪夷所思的程序問題橫加阻撓，並發動網軍，對主張進口的人士，大肆攻擊。

儘管郭台銘、台積電的申購成功，一一戳破了民進黨的謊言，可遷延時日，一拖再拖，卻已錯失了防疫的良機，遂導致已有700多人亡故、15000人確診、2300萬人提心吊膽的悲劇。

BNT疫苗的申購成功，除了象徵著台灣企業界「人溺己溺」、「民吾同胞」的襟懷，更反襯出民進黨政府施政上的荒腔走板，其中強大的民意施壓，占有絕對的決定性，更體現了台灣真正的民主精神。在強大的民意反撲之下，民進黨政府勢必不敢不遵從。

我們相信，BNT疫苗終究會陸續運抵台灣，猶有可慮的，還是時程、數量的問題。1000萬劑BNT，顯然還是未能滿足全民需求的，但慈濟的500萬劑，在遷延時日之下，才剛剛獲得授權，而張亞中、藍營縣市長的申請，始終還在拖延著，這不免讓人懷疑，民進黨雖是不得不屈從民意，卻還是心不甘情不願地，企圖「以拖待變」，就是在等待著國產疫苗的上市、施打。更可慮的是，民進黨恐怕會後發先至，將一應疫苗的進口，攬為己功，大肆其內外宣傳，以其開放為「德政」，反賓為主，以掩飾其防疫上的失能與失職。

陳時中會為某些特定人物未施打疫苗而「睡不著」，可眼看著日日新增的確診死亡人數，兩個月以來，老百姓何嘗有一夜是睡得安穩的？這個損失，該由誰來補償？台灣人民不會是那麼健忘的，有朝一日，不但陳時中，民進黨這群助紂為虐的政客，一個一個都要讓他們「睡不著」！只有當他們「睡不著」的時候，台灣老百姓才能安心入眠。

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