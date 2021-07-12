鴻海、台積電宣布已和上海復星簽約，各自完成500萬劑BNT疫苗的採購，將捐贈給行政院衛福部作為防疫之用。行政院也同步召開記者會，發言人羅秉成感謝兩捐贈單位無償捐贈、建立公私協力合作模式，同時也否認政府卡疫苗。回顧BNT疫苗採購歷時近一載，政府採購無方，卸責在前，攬功在後，無聊又無恥。

BNT疫苗採購遭挫，民進黨歸咎中國大陸阻撓。先是指稱東洋公司申請進口的BNT疫苗總代理為中資上海復星醫藥，不予同意。之後，民進黨吳姓立委介入，轉引上海復星香港子公司媒介，再度叩關，坊間傳言，因陸方嚴查貪瀆回扣，仲介者無利可圖，而告破局。去年12月中旬，衛福部宣布已採購1000萬劑BNT後，音信全無。直到今年6月中旬，鴻海向政府正式遞件後，傳聞又起，一說BNT其實不想賣給郭台銘，一說政府採購BNT破局，全因新聞稿有「我國」兩字。凡此種種，皆係卸責在前。

採購疫苗原就是政府「應為且必須為」的工作，蔡政府採購BNT不得，為何不轉而向關係絕佳的美國採購莫德納疫苗呢？明明是政府採購疫苗無方又無能，民間組織挺身而出，無償捐贈，政府居然還能厚著臉皮，大談公私協力合作模式？台積電和鴻海的新聞稿還得感謝「政府包含總統府、行政院、衛福部與疾管署的授權協助」。依照同樣的邏輯，美、日捐贈疫苗豈不也應來函感謝台灣歡喜接受捐贈？

羅秉成否認政府卡民間捐贈疫苗，並說政府若是卡疫苗，就不會在6月18日成立專案，協助捐贈單位。此一說詞，用鋸箭法來轉移焦點，順帶攬功。民間所謂政府卡疫苗，指的是去年10月刁難東洋進口BNT疫苗一事，指的是政府對金門和南投縣政府、國際佛光會，以及孫文學校張亞中擬請自購進口疫苗一事，裝聾作啞。再說，疫情當前，疫苗需求急如星火，鴻海從遞件到簽署捐贈合約，費時7周，這樣的效率，堪比第三世界國家，能不羞愧？政府採購疫苗，數月無成，民間採購，數周即成，兩者效率，天差地別，如何能成就「公私協力合作模式」？

政府效率大輸民間不提，更令人咋舌的是，政府連議價能力都遠遜民間。據悉，當初吳姓立委仲介的BNT疫苗，不含稅金及冷鏈運輸，每劑單價為45元。台積電、鴻海購進的BNT疫苗，每劑價格則為30美元，加上稅金、冷鏈運輸，每劑約為33美元。其中15元美金的差價，恰恰與市井間傳說的三方分贓頗為吻合，不免讓人合理懷疑，其中有弊。防疫時空環境不同，疫苗價格容有變化，但高價採購不成，低價反能成交？中共攔阻高價合約在前，放行低價合約在後？怎麼說，都難自圓其說。

羅秉成說蔡英文接見鴻海與台積電時達成三項共識，分別是「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」。原廠出廠的疫苗，運送到上海就不是原廠的疫苗了？貼換原廠的標籤，就不是上海復星總代理的疫苗了？三項共識，掩耳盜鈴，卡住了疫苗進口的時程，卡住了防疫解封的時機，也卡住了許多枉死者的生機。

卸責在前、攬功在後，卡疫苗的昏聵決策者，至今也不說明那300多億疫苗採購經費到哪兒去了，難道，這也是「公私協力合作模式」？（作者為資深媒體人）