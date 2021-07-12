微解封了，你對生活與事業燃起了希望嗎？還是只是「偽解封」，許多破滅的希望再也回不來了？疫情當前，事業難撐，許多老闆不知公司要不要繼續？員工不知道工作還在不在？旅遊業、餐廳、演藝團體、書店等等，都還看不到未來。儘管三級微解封，但我們還要接下去等待一個不知如何的未來嗎？

遊樂區微解封，九族文化村13日重新開張迎賓。（廖志晃攝）

偉大的發明家愛迪生說過：「人生中有許多的失敗在於，放棄的當下並不知道自己已經非常接近成功。」 企業領導顧問麥可．海亞特出版《讓部屬甘心跟著你：寫出蘋果、微軟、YouTube、Netflix都在用的願景劇本，帶領團隊邁向高峰》一書，道出企業死活的關鍵，其實是願不願意將「願景大轉彎」，重新再活一次。

書中提到曾經風光一時的樂高公司，在2003 年時差一點進入破產程序。因為樂高的專利到期，遊戲電玩和電子教育玩具加入戰局，小孩子的生活又愈來愈忙，根本沒有力氣再花大量時間去組樂高。樂高一度急著要找到熱門產品以對抗市場的不斷消蝕，新玩具品項增加了3倍，跨足了服飾與珠寶，創建主題公園，並從頭打造了一個電玩部門。2018年樂高重歸榮耀登上《富比士》全球百大最有價值品牌。

不管是新創事業，還是歷史悠久已的公司，疫情當下，都面臨了無比的考驗。回魂的機率不在於全世界解封何時來臨，市場何時恢復景氣，關鍵在於你是不是願意改變，不再堅守死掉的既有城池，嘗試「願景大轉彎」。

Airbnb 2007年只在舊金山提供氣墊床供住宿，後來放大願景做全球旅宿網。YouTube 2005年剛開始時是約會網站，後來定位調整為影片上傳。Instagram 20102年主要是提供聚會打卡功能，如今已改為專注於照片上傳。星巴克在1981年創立時，是銷售咖啡豆和高端研磨機，後來調整為要賣好喝的咖啡，如今全球已有3萬家店。

1970年還是錄影機看影片的年代，JVC提供更便宜、錄更久的VHS系統，一舉打敗原先風光的Beta影帶。Netflix 2007年的業務是以紅色小信封郵寄給客戶影片光碟，如今以一個月收8至10美元，成為全球最大的串流播放平台。1997年賈伯斯回歸蘋果時， 麥金塔電腦業務大衰退，他發現「決定不做什麼，跟決定做什麼」一樣重要。2007年推出iphone，成為美國首家市值超過1兆美元的上市公司。

聯合唱片公司在2008至2017年CD市場一去不復返時，走向黑膠唱片，把它當收藏品賣。漫威公司過去曾聚焦電影與漫畫書，但1998年走過破產邊緣，轉為以IP文本及玩具發展起死回生。

亞馬遜執行長貝佐斯，在一封寫給股東的公開信中說，「亞馬遜將成為永遠是第一天的公司。因為第二天就會靜止，接下去就是無關緊要，然後是痛苦的下滑，再來就是死去。」

疫情仍然籠罩，你能夠繼續把每天都當疫情第一天般戒慎？微解封第一天你能夠把事業與生活從頭看待？在不知道還是幾個未知的明天要過時，試著讓願景轉轉彎吧！有餐廳改成外賣網站、有旅行社改衝進口啤酒、有菜農做廚房宅配、有社福機構做網上教育勸募，所有的危機變為成功轉機，都是因為不願放棄希望。（作者為台北市出版公會理事長）