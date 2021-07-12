台灣民意基金會民調顯示民進黨認同度「墜崖式崩落」，銳減15%，流失近300萬支持者，只獲28.2%認同；國民黨有18.9%的民眾認同，是2016年5月以後至今的最低紀錄；民眾黨異軍突起獲得15.6%的支持，在過去1個月內，支持度上升7.1%；值得注意的是中間選民上升12%，達到4成8。「綠消、藍平、白升」的數字呈現，除了多符合防疫期間三黨攻防外，民眾黨聲勢看漲，更可能打破長久以來的被人厭惡的藍綠結構。

以民眾黨來說，本就有政治能量的柯文哲在台北市防疫過程中直攻蔡英文及陳時中，當然是認同度大增的主因，攻擊戰略不僅使柯重塑「我口說我心」的素人性格，批評論述也創造和民眾「心有戚戚焉」的感覺，不僅聲量大增，疫情期間的圈粉數亦高居六都首長第一。柯的「大復活」更讓綠軍群起而攻之，一堆打柯、滅柯、設局、套路的操作，不僅沒達目標反讓柯形塑了「受害者」形象，激起了同情效果，更讓綠軍陰溝裡翻船。

民眾黨也多能跟上柯的攻防步調，社群文宣火力強，如「防疫功勞歸中央、解封風險歸地方」、「黨政媒網軍四位一體、修理政敵」、「蔡政府的疫苗迷航記」、「綠色新權威主義復辟」等，多能有眾多按讚聲量，相對於國民黨社群文宣，民眾黨不僅攻擊量多、點讚數高、辛辣程度有過之而無不及，確實能和柯相互拉抬，無怪乎聲勢直逼國民黨。

至於維持平盤的國民黨，黨主席江啟臣政治能量無法拉抬，就算力攻民進黨防疫政策，綠軍高層皆採冷處理避免拉抬其聲勢，使江坐困愁城。藍軍大咖由於利益衝突，故人人一把號、各吹各的調，不願和黨中央聚焦攻防議題分進合擊；縣市長利益不一致，也多期待從蔡政府分得更多資源，對黨中央高政治性的攻防議題當然敬而遠之，無法協同作戰，更是惹民眾討厭的關鍵原因。

現今主流媒體多親綠，民進黨掌握社會氛圍的主流詮釋權，國民黨攻堅的議題實難聚焦媒體大版面、主導議題設定，而親綠網軍熟稔帶風向，機動性高且資源豐富，相對於挺國民黨的社群，當然有相對優勢。如今只能看江啟臣與4執政縣市採購疫苗申請及BNT優先用於年輕人的呼籲，能否為其主導版面扳回一城了。

至於民進黨認同度「墜崖式崩落」，脈絡再清楚不過了，5月中下旬疫情爆量使「防疫神話」破滅當然是直接原因；國內疫苗短缺，政府對已採購疫苗為何遲不到位語焉不詳，似又無積極作法突破困境，只能坐等國際捐贈，卻又對民間團體採購疫苗善舉未積極支援，再加上「3+11」決策倒致病毒破關的羅生門，都是民怨沸騰的原因。如今更讓民進黨下不了台的，恐怕是中央「微解封」政策，搞到連民進黨執政縣市都「逆時中」的尷尬窘境，除代表民進黨籍縣市長都洞悉中央想把風險甩鍋地方，以成就解封美名外，更凸顯民眾對政府防疫的不信賴指數已然破表。此困境不解，年底公投、明年選舉、甚至2024年總統大選，骨牌效應或許都在意料之中。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）