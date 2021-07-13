底定江西一役，蔣介石指責白崇禧縱放俘虜，復又不聽白的勸阻，執意槍決兩名孫部高級將領，對白氏的不滿見於言表。十一月中旬，蔣介石接連致電白崇禧，指示繳獲槍枝、子彈與被服的分配事宜。事必躬親雖然是蔣氏一貫行事作風，但分配物品涉及第七軍在漢口儲放的軍用物資，這就顯示蔣對白是否偏袒廣西第七軍，已不無相疑之意。

此時蔣總司令已相繼擊潰吳佩孚、孫傳芳兩大軍閥主力，威望日隆，然而蔣、白這對將帥，經過數月相處，兩人關係失和也逐漸浮上檯面。蔣氏對左右及黨內元老多有煩言，主要抱怨白崇禧「不守範圍」。所謂「不守範圍」，大概指白氏行事逾越本分，遇事不請示主帥，自行其是。

國民黨內諸元老，以及蔣身邊眾將領也注意到此情形。為求北伐大業能順利完成，他們曾對蔣氏有過進言，勸蔣信任白。李宗仁曾在一次與蔣長談時，委婉進言，說白崇禧此人膽大心細，做事慎重敏捷，是難得將才；從前白氏擔任李的參謀長時，遇事往往獨斷專行，但從無越軌之處。如今在蔣總司令麾下任職，如果總司令覺得他有「不守範圍」之處，大可明白訓諭，千萬不可疑心生暗鬼，反為不美。

第二軍軍長譚延闓曾告訴李宗仁：國民黨元老張靜江曾就蔣說白「不守範圍」一事和他辯論。張說，「在蔣氏直接指揮下的各將官，論功論才，白崇禧均屬第一等，值此軍事時期，求才若渴，應對白氏完全信任，使其充分發揮所長，不可時存抑制他的心理。」就連當時在蔣氏身邊擔任副官長的張治中，稍後在奉蔣命前往武漢籌備學兵團前，也向蔣進言：「健生這人很硬，也很能幹，我希望總司令對他特別看待，結以感情，並且使他安心才好。」

黨內前輩、左右部屬親信，盡皆苦口婆心，希望能彌補蔣、白關係，蔣介石的回應則因人而異。對李宗仁的進言，蔣氏「唔唔」連聲； 對張治中，蔣則回以：「當然，我對他（白）一定好。」只有在面對黨內先進張靜江質疑時，蔣不能像應付李、張那樣敷衍躲閃，只好說出心裡話：「白崇禧是行，但是和我總是合不來，我不知道為什麼不喜歡他。」可見蔣對白的能耐其實相當了解，而「和我總是合不來」一語，則道出兩人相處時的諸多扞格摩擦。

多年以後，在蔣李鬥爭中敗下陣來的李宗仁回想起北伐時的蔣、白關係，說蔣「請白崇禧為參謀長，非愛其才，而是利用白與各軍聯繫。到了白氏橋樑作用已告終結，蔣就必然要棄之如敝屣。」李這麼說與實情並不相符。此刻蔣氏還須借重白的軍事長才，他在一番苦思之後，決定派白到前線去，率領一支偏師，赴東線作戰。如此一來，既可讓白施展才能，又能夠避免兩人之間的衝突進一步擴大。

也因此，白崇禧便從蔣總司令的幕僚搖身一變，成為獨當一面的大軍統帥，為北伐打開局面。 （待續）