1977年，行政院蔣經國院長接見反共義士范園焱中校。(中時攝影組攝)

曾經在台灣地區家喻戶曉的范園焱先生，已於二○一七年十二月十七日仙逝，享壽八十二歲。范園焱先生在國共隔海冷戰對峙的大氛圍下，因駕駛戰鬥機飛越海峽「投誠」到國民政府陣營，而開啟了在當時所謂「復興基地台灣」的傳奇後半生，而「反共義士」的標籤也形影不離地追隨他四十個寒暑了。

范園焱先生原籍四川永川，生於一九三五年，一九五五年加入中共人民解放軍空軍。一九七七年，正值大陸「文革十年」的末期，他有多名同學在稍早的政治運動中被整肅，自己也曾因發言不妥，接受過短暫停飛的處分，致使他決意駕機起義。是年七月七日，范園焱先生駕駛仿製蘇聯米格十九型的殲六型戰鬥機（編號3171），由大陸福建晉江空軍基地，飛越台灣海峽，在國府空軍台南空軍基地順利降落，並依照當時的獎勵辦法，他獲得四千兩黃金的高額獎賞，他並加入中華民國空軍行列。由於投誠當天也恰逢八年抗日戰爭蘆溝橋事變的紀念日，台灣新聞界以極大的篇幅，鋪天蓋地來報導「反共義士」范園焱，並視「投誠」之舉為紀念八年抗戰的最佳獻禮。

當時就讀小學正在放暑假的我，對於生平首次遇到大陸米格戰機起義，自然深感好奇，我大量閱讀了報紙的評論和觀看電視新聞報導，方知脫胎於蘇聯米格十九型戰鬥機的殲六型戰機，是當年人民解放軍空軍的主力，它的性能介於中華民國空軍當時現役的F-100超級軍刀戰鬥機和F-104星式戰鬥機之間，而由於中共和前蘇聯的交惡致使前蘇聯的技術人員均已撤回返國，加以中共內部進行文化大革命的鬥爭，造成解放軍列裝下一代殲七型戰鬥機（仿蘇聯米格二十一型）的進度嚴重落後，反之中華民國空軍則照計劃如火如荼地引入裝配更先進的F-5E「中正式」戰鬥機，顯而易見的是當時兩岸的空中武力優勢，仍掌握在國民政府這方。

再者，在行政院新聞局記者會首次正式將范園焱先生介紹給世人時，他身著解放軍制式淡黃色飛行短夾克、藍色長褲、老式飛行頭盔，搭配簡陋的個人標準裝備亮相，相較於中華民國空軍飛行員的連身飛行裝，炫目搶眼的飛行頭盔，及帥氣的飛行夾克，其中的差距和落後不言可喻。而范園焱先生言談間口齒便給，條理清晰，也當場宣示願意在「反攻大陸號角」響起時，打第一線，難怪臺北當局逮到這不可多得的時機大肆宣傳，那一會兒「暴政必亡」的口號喊得震天價響，以鼓舞民心士氣。

而這起「振奮人心」的起義事件，卻意外地影響了部分應屆參加高中聯合考試的學生。原來在兩天後，亦即七月九日和十日登場的北部地區高中聯合招生考試，國文科命題委員們因應政治正確需要，臨時更改作文題目為「以米格機投誠看暴政必亡」與「米格機投誠的啟示」，這讓許多考前最後衝刺無暇關注時事的考生「望題興歎」，一頭霧水，而兵敗國文科作文專案，甚是可惜。而已記不得是在我們小學的暑期輔導課程間，還是九月份的新年級國語課程之始，我們小學生被要求書寫題目定為「一葉之秋」的作文，猶記得國語課老師很耐心地解釋這四字成語的涵義，並闡述「一葉」即明示範為焱先生投誠的單一事件，至於「秋」則暗喻大陸同胞的人心向背，期待王師復興中原的殷切，我一向對此類所謂的「反共八股文」極為拿手，再加上廣泛吸收了此次投誠始末的訊息，這篇作文對我而言，自然是如探囊取物般地輕鬆獲得好評。

還有值得一提的是在藝文界，曾經替《總統 蔣公紀念歌》（以紀念一九七五年蔣中正總統辭世）譜曲的愛國作曲家李中和先生，也與填詞者趙友培先生合作，即時應景編了一首《飛向白日青天》來歌頌范園焱義士投誠的勇氣，當時在電視台和廣播電台的推波助瀾播放下，我等均耳熟能詳，而歌曲中經典的起頭四句「為了爭自由，為了享人權，唾棄汙星赤地，飛向白日青天」（其中汙星是五星的諧音），至今仍令我記憶猶新，可以想見范園焱先生之投誠，在當局有意識地鼓動助長下，所括起的旋風多麼深入人心。

范園焱先生在那段「反共義士的黃金時期」，不啻有黃金的高額獎勵，他也到中央廣播電台向大陸官兵同胞喊話，更頻頻造訪台灣各地的機關學校演說，他以獨有的四川口音，講述大陸地區的狀況和海峽兩岸的對比，他同時也是許多活動典禮競相邀約的嘉賓。他獨享的光環，直到一九八二年，二十五歲年輕帥氣的解放軍飛行員吳榮根，也駕駛同樣的殲六型戰鬥機，安抵大韓民國的空軍基地，再加上後來的孫天勤和王學誠等更多新加入的「反共義士」抵台，才逐漸轉移。

韶光荏苒，物換星移，隨著大陸的改革開放，加上兩岸之間的交流，反共義士這個「後無來者」的身份已不再受到追捧了，固然在昔時兩岸「漢賊不兩立」的歷史回顧中仍有他過往的價值與地位。而范園焱先生的物故，更闡明了這個曾紅極一時的時代產物「反共義士」也終須落幕了。而當今兩岸關係仍互信不足，我們誠然不願意走回冷戰對抗的老路，但如何讓兩岸同胞，一齊開創出一條和平康莊，互惠雙贏的大道，仍是兩岸領導人最需要深思的課題。