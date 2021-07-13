7月11日上海復星醫藥集團正式公告已與台積電、永齡基金會完成協議將售予BNT疫苗共計1000萬劑。根據媒體報導每劑售價約30美元，加上冷鏈倉儲費約33美元；這價格與去年東洋林全報價相仿。不過，與衛福部「原廠直購」價每劑43美元，連同冷鏈倉儲費約45美元相較，便宜了一大截。

民進黨政府買疫苗比較貴，人們早已見怪不怪，早前快篩劑、PCR核酸檢測費都比鄰近國家貴了好幾成。甚至再更早之前，台灣引以為傲的口罩國家隊，政府把口罩列管為戰略物資不准民間買賣，價格也還是貴。衛福部疫苗採購預算高達上百億，有沒有弊端？禁得起檢驗嗎？立法院、監察院有沒有勇氣監督這個大黑箱？

沒有比較沒有傷害，這回郭董和台積電採購德國輝瑞BNT疫苗，衛福部曝光的採購價格，明顯比民間貴個好幾成，民進黨立委辯說市場價格會波動，且採購數量不同，無法類比。好吧，那麼跟國產疫苗預採購相比，還沒有解盲成功的高端疫苗簽約價格，陳時中在立法院答詢臉不紅氣不喘，嗯，比750元高一點點，媒體後來披露是881元，比較同時期國際報價AZ 111元、莫德納416元、輝瑞540元，高端疫苗有市場波動問題嗎？有數量問題嗎？更何況萬一解盲結果不如預期，還可能有血本無歸的風險。

衛福部長陳時中不能在疫情當頭把台灣人民當肥羊宰、當冤大頭，民脂民膏都是老百姓的納稅錢，應把疫苗採購攤在陽光下，檢調也該主動介入調查，靠民進黨完全執政護航只能閃躲一時，迴避立法院、監察院的監督與調查，絕不是辦法！

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