最近金融風險的焦點在香港，6月30日在美國上市的滴滴出行，在7月4日遭到中國國家互聯網信息辦公室重拳打擊，將滴滴的App全面從應用商店下架，網信辦的禁令一出，滴滴剛上市的股價瞬間重挫早在預期之中，但是香港的網路科技股卻同時遭到波及，騰訊、美團、京東、快手等大型龍頭網路公司股價集體大跌。北京從緊急喊停螞蟻集團上市之後，從人民銀行、銀保監會、證監會、市場監管總局、一直到網信辦，一連串收緊網路公司的政策持續出台，全面緊縮中國新興網路科技公司的營運。

大陸當局全面整頓網路產業秩序固然是政策上的當為，不過其對滴滴出行的整頓，一個動作就造成香港恆生指數大跌807.49點，國企指數重挫327.28點，香港上市的中國互聯網公司，從2月的高點持續下跌已經進入第四個月，騰訊與阿里巴巴跌幅都在三成上下，其他的腰斬或是跌掉六成的比比皆是，累計前十大互聯網上市公司的總市值，與2月高點相較已經縮水逾6兆港幣，其間可以看到股東劇烈換手、外資股東逃跑的跡象。

香港金融市場的變局來得又快又猛烈，7月9日紫光集團發布公開訊息，公告收到北京市第一中級人民法院送達的通知書，主要內容為：相關債權人以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院聲請對紫光集團進行破產重整。向北京法院聲請紫光破產的是徽商銀行。

紫光債務餘額達人民幣527.81億元（約新台幣2280億元），其中有328.16億元人民幣是一年之內到期的短期債務。不過，紫光破產規模雖然驚人，破產程序仍可以歸屬於「有秩序的破產」的範疇，紫光集團從去年11月開始出現債務違約，至今已經長達八個月，走入破產其實並不意外，以大陸金融監理當局近年持續卸下「剛性兌付」的責任，陸續有經營不善的中大型國營企業進入破產重整，紫光後續清償工作應該已經獲得一定的安排，不至於引發漣漪效應。

相較之下，地產龍頭中國恒大以及金融集團中國華融的債務危機，可能對市場造成更大的衝擊。中國恒大與中國華融都有超過200億美元的海外美元公司債，是許多「高收益債券基金」提高報酬率與配息的重要資產，但是恒大長期陷入債務危機，去年開始折價出清存貨（售屋），6月底公司發布訊息，有息負債已從去年高峰時的8700多億元人民幣，降至目前的5700億元，債務壓力大幅減輕。

但是恒大在香港發行、交易的美元債券，卻在7月初出現跳水式暴跌，2024年4月到期的美元公司債上周五成交利率為年息31.75％，形同破產；另外在香港掛牌交易的股價也一路走低，上周五收盤9.47港元，只剩下去年7月高點28港元的三分之一。恒大創辦人許家印雖然在七一百年黨慶的慶祝活動中露臉，股票與債券卻仍然暴跌，顯示政府也正在對恒大採取嚴厲的重整措施。

另外一個香港美元公司債券的發債王華融同樣陷入債券價格大跌、利率暴升的危機，華融的重整是香港今年最新引爆的重頭戲，從農曆年後一路延燒至今，華融2025年元月到期的美元債券，發行餘額高達14億美元，市場交易利率在4月15日一度飆破23％，後來雖然在一連串整頓措施後有所平息，6月之後再度暴漲，上周2025年元月債券的最新交易利率已經來到年息17％。

理論上，華融與恒大最終都可以某種形式的「國有化」，來解決債務與經營困境，但是這兩家企業指標性太高，而且是中國企業在香港募集美元融資的領頭企業，華融與恒大的處理方式，直接影響總額超過8000億美元的中國企業海外債的未來，如果處理不慎，引發外資信心危機，香港作為中國對外吸收全球資金的功能將會受到重大傷害。

今年全球經濟復甦，香港金融市場卻一路緊縮，從北大方正、紫光、恒大、華融，企業債務重組的規模越來越大，而被賦予接盤任務的平安保險集團、中信集團等，自身也因為承接的債務負擔過重，陷入股價重跌的逆向循環。另外政府對互聯網企業的整編，也讓原本是香港股市亮點的互聯網股，成為外資殺盤逃跑的目標。

此時人民銀行突然宣布調降存款準備金率0.5個百分點，人行公告降息目的是「改善金融機構資金結構，以更好的支持實體經濟」，顯示北京在6月嚴打大宗物資炒作，冷卻市場對通貨膨脹的預期心理後，已經回到主戰場，整理企業債務過高、大型龍頭企業經營不善給金融體系帶來的壞帳壓力。這個方向當然正確，但是，相較於能夠完全掌控的國內市場，香港的外資動態則有高度的挑戰性，香港原有的集資功能不只必須維繫，還應該持續強化，來挹注中國國內的經濟轉型需求，如何穩住香港外資的信心，避免觸發外逃危機，可能是北京金融當局未來一兩個月最困難的工作。