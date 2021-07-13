7月6日美國白宮國安會印太事務協調總監坎貝爾明確表示「美國不支持台灣獨立」，但知名獨派教授李筱峰表示台獨不必因此太緊張，美國這句話是講給大陸聽的，除了用「講」的之外，「做」的才更重要，例如，3名美國參議員特別搭著美國的軍機降落台北松山機場，台灣若不是獨立的國家，美國的軍機可以直闖「中國台灣省」嗎？

李筱峰還說，日本副首相麻生太郎更明白說：「中國如果犯台，日美會協防台灣。」因此他認為，也許美國有一句永遠不必講出來的話，那就是「台灣本來就是獨立的政治實體，我何必支持台灣獨立？」

李筱峰的觀點實在令人啼笑皆非，虧他還曾是歷史系、政治系的教授，難道不知道當年美國力挺南越，派了幾萬大軍到越南幫忙打越共，支持強度何止是派區區一架軍機降落松山機場的千倍萬倍？但結果如何？在美國國內強大的反戰輿論壓力下，最終美軍還不是全面撤離越南，坐視南越政權被北越滅亡了？

當然李筱峰可能認為越戰的時空背景太久遠，未必能套用到今日，但今年美國不也從介入了20年的阿富汗全面撤軍，讓親美的阿富汗政府蒙受被塔利班打垮的風險？美國曾經支持過特定國家或政權，不等於會永遠支持下去。不講外國的例子，蔣中正時代，美國不僅跟中華民國有邦交，甚至雙方還簽有《中美共同防禦條約》，美軍更直接派駐台灣，雙方關係之緊密，豈是如今區區一架軍機落地或互送防疫物資可以相提並論的？結果後來美方不也為了自己的國家利益，說翻臉就翻臉？

此外，陸委會最近委託學界分析「中共對台灣疫情之言論及作為」，聲稱中共對台「疫苗統戰」策略重點不是要讓台灣接受大陸製疫苗，而是要營造台灣民眾對政府防疫的不信任感，以及阻撓台灣向國際藥廠直接採購。

我們當然不接受民進黨這種把自己疫苗採購不力推到大陸打壓的卸責言論，但我們感到很好奇，如果民進黨支持者真的相信，台灣號稱向外國訂購了一堆疫苗，至今卻多數都未能到貨，真的是中共從中作梗導致的，那他們怎麼還敢支持民進黨政府這種一面倒靠向美國，與大陸對抗的政策？如果世界各國連是否賣疫苗給台灣都高度聽從大陸意見，那怎麼能奢望台海開戰時，各國會願意派本國軍人參戰為台灣花錢、流血？

創作文學、藝術的人，可以盡量的浪漫、樂觀，但政治不一樣，從事政治工作者必須理性，不能一廂情願的假設未來事態走向，否則如果照民進黨政府這樣一面倒的靠向美國，不願意好好跟大陸溝通保持良好的兩岸關係，倘若哪天美國等各國又因為自己的國家利益考量背棄台灣時，我們怎麼辦？採取包括承認九二共識在內各種改善兩岸關係的政策，才是對台灣最有利的選擇。

（作者為新黨輿情中心主任）

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