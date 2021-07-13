上週筆者數次在電視節目公開預言，下一波政府將開放50至64歲的民眾施打疫苗，且一定以AZ疫苗優先，果不其然，本周中央即做如上公告，筆者並非先知，亦無內線，全憑長期對政府施政手段的觀察，始得以預判中央的行為模式。目前政府因早期輕忽疫苗佈局的重要性，面對當前社區感染時，竟沒有足夠的疫苗，近兩個月來，惹得民怨沸騰、國際訕笑，在各方壓力紛沓之下，所幸蔡政府願意稍微調整隊形，開始推廣疫苗注射的覆蓋率，但何時才能回補這因3+11錯誤政策的大洞，恐怕只有天知道了！

台灣目前稍微控制住疫情的擴散，但沒有足夠的疫苗覆蓋率，一旦降級解封，參考全球類似的解封先例，疫情必定又會立即升溫燃燒，這是台灣第一個抗疫瓶頸。

其次，台灣目前手上擁有的疫苗，除了美國莫德納外，因之前施打日本贈送的AZ疫苗後，死亡率飆高到每百萬人154人，遠高於世界平均值，致死陰霾深烙民眾心中，拒打AZ浪潮蔓延全國，雖然政府強調死亡非與疫苗接種相關，但事實擺在眼前，恐怕不是簡單幾句話就能安定民心，更何況，日本自己都不敢用這批贈台的AZ，台灣民眾心裡不會有疙瘩嗎？是以，現有的AZ民眾不敢接種，使得疫苗不足狀況更加捉襟見肘，這是第二個抗疫瓶頸。

最後，防疫就是傾全力投入各種可能的有效方案，政治考量必須退讓，但迄今中央為何無法掌握先機，就是將政治利益優先於民眾健康，這是第三個也是最嚴重的抗疫瓶頸。

台灣社會因此疫情已經焦頭爛額、悶到極點，這與3+11黑箱、桃園機場破口，乃至妨礙BNT疫苗採購等荒腔走板的行徑，息息相關，如今就連「微解封」的標準不一、亂象叢生，以及紓困不到位，經濟崩塌、民生凋敝等等慘況，中央更是難辭其咎。至於是否要接種第二劑疫苗？還是要廣泛施打第一劑疫苗，提高施打覆蓋，快速形成「群體免疫」，減少病毒的傳播，以達成保護全體國人健康的目的，已是當前刻不容緩的課題。

筆者誠懇地提醒政府，第一、快速取得讓民眾安心有效的國際口碑疫苗；第二、加速疫苗第一劑的覆蓋率；第三、確保第二劑的按時接種；第四、防疫抗疫沒有政治，中央既然搞出了破口，要挽回民心，只有多做事、少回嘴。

（作者為前彰化縣醫師公會理事長）

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