即將屆滿離任的德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）7月10日接受中央社訪問，對今年5月1日英國經濟學人週刊封面報導「台灣是世界最危險的地方」一事，認為「台灣政府想盡一切辦法避免衝突」，似乎認為台海的危險不該歸責給台灣的政府當局。這點看法有邏輯上的謬誤，而且忽視了政府錯誤政策的責任，不能不辨。

俗話說，「一個巴掌拍不響」，中共的確一直對台施壓，但何以2008到2016年馬英九執政時期沒有？不但鮮少施壓，還有歷史性的兩岸領導人會晤「馬習會」？顯然是繼任的蔡英文出了問題，咱台灣人當然不爽中共不放棄武力威脅，但更不護短。政府無能造成兩岸緊張，身為納稅的老百姓，第一個要怪當然是怪蔡英文。

退一步說，王子陶究竟本意為何，畢竟是媒體報導（特別是具官方色彩者），有無斷章取義，也必須細察。不過，這番為台灣政府卸責的言論，在當前國際「反中」情勢之下，相信不少西方人會同意王子陶的看法。畢竟，這樣的論述純粹是針對中共，凸顯其惡霸無理，並非真心為台灣講話。

但是身為在台灣的老百姓，王子陶的看法絕對值得商榷。畢竟他2018年才來台任職，他對台灣2017年以前情勢的瞭解或許有限，這還是客氣話，應該是他根本沒體驗過台灣曾有8年的和平穩定氛圍。從2008年到2016年，從未有西方媒體報導台灣是一個危險的地方，更不是地球上最危險的地方。

回頭翻翻媒體報導，馬英九執政時期，印象中從未有滋擾人心的「軍機繞台」，就連2015年初，中共規劃M503民航線經過台灣海峽過於靠近海峽中線，都被馬政府抗議而向西移6海里。奇怪，王子陶為何不去問蔡英文，為何妳執政時就做不到，還變得更危險？當然，王子陶不會去問，因為台灣的安危不是一個駐外代表會真正關心的議題。

真相就是，甩鍋給中共，是這個政府的基本大法。就像疫苗根本沒買，就怪中共阻撓。奇怪的是，這兩天傳出郭台銘、台積電順利與上海復星簽約，台灣民間出面，買到了千萬劑的BNT新冠肺炎疫苗，蔡政府怎麼就裝死，不再說中共從中作梗呢？就連先前瘋狂抹紅BNT是「中國疫苗」的綠營側翼都不吭氣。

兩岸緊張，甩鍋給中共最方便，但事實上是蔡英文先改變了現狀。蔡英文在2015年，馬英九還執政，「九二共識」還是兩岸共同政治基礎時，喊出「維持現狀」，讓國內外誤以為她會遵循馬英九的兩岸路線，事實上呢？一上任就拒絕「九二共識」，改變現狀，然後甩鍋給中共。

從無能維持兩岸穩定，到這次的疫苗之亂，蔡英文都只有一招「甩鍋中共大法」，然後依附國際信譽不佳的美國，發動內外宣，讓一些搞不清楚狀況的駐外代表助拳。不過，夜路走多了，這五年來無往不利的甩鍋大法，這次不見得還是有用。民眾打不到疫苗還是打不到，台海情勢仍是一天天緊張，事情沒有解決，只有遮掩，這才是台灣真正最危險之處。

（作者為政治評論者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※