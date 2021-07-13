繼彭博資訊「全球防疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），台灣在全球53個主要經濟體的排名，慘跌到44名後。昨天發布的「日經新冠復甦指數」顯示，由於台灣疫苗接種進度緩慢，在全球120個國家和地區中慘跌為第83名，距離復甦相對遙遠。

「日經新冠復甦指數」涵蓋全球120個國家和地區。評分指標涵蓋疫情抑制情況、疫苗接種進度、放寬出行限制等三大項，三大項之下又分為單位人口感染數、接種率、谷歌發布的人員出行數據等9個小指標。排名愈前面表示國家或地區愈接近復甦。

去年12月底，「日經新冠復甦指數」顯示，越南、中國大陸和台灣為前三名。今年6月底，台灣因疫苗採購「陷於被動」，至少完成1次疫苗接種的人數占比為8%，「大幅低於世界平均水平」，排名大降至第83位，大陸排名第一。

不過，隨著昨天鴻海和台積電同步宣布成功採購1000萬劑的德國原廠BNT疫苗，未來兩三個月後，咱們「彭博防疫韌性」以及「日經新冠復甦指數」的排名，有望向上提升。

數據會說話。台灣防疫，目前穩坐全球「民間進口疫苗數量最多」、「接種AZ疫苗致死率最高」，「已開發國家新冠肺炎確診死亡率比例最高」三個冠軍寶座。

這三頂桂冠，或許正是蔡英文總統「肯定行政院、中央流行疫情指揮中心、政府法律團隊」的依據？

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