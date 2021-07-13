二O一六年至今，時隔兩年，我再次踏上了中國大陸的土地。這次的目的地是東北三省。 這次的旅程，以歷史的軌跡來看，與兩年前的西北之旅大相逕庭。如果說，西北地區是中華民族的發源地，是一本中華民族的上古史。那麼東北，就是中華民族受難地，是一本中華民族的近代苦難史。

一片遼闊的綠海

一百二十六萬平方公里的土地，一億兩千多萬的人口，資源豐富、土地肥沃卻又地廣人稀的東北，長年來總是兵家必爭之地。無論是早年的女真人、契丹人、蒙古人還是近代的俄國人、漢人、日本人、朝鮮人，都在這塊土地上留下了濃重而難以磨滅的筆跡。

「遼闊」是我對東北的第一印象。當飛機準備降落的廣播響起時，頭往窗外一看，是一望無際的廣袤平原。與台灣切成數小塊的畸零地不同，地廣人稀的東北，綠油油的田一塊綿延著一塊，只有在極遠處，看到了一處小小的聚落後，又是一片遼闊「綠海」。直到踏上哈爾濱的土地時，仍然無法幾分鐘前壯麗景色所帶來的震撼中回神。

「涼爽」是我對東北的另一個印象。走出飛機，迎面而來的是帶著絲絲涼意的風，盛夏七月，能夠有這樣天然的享受，很是幸福。我本以為這是地處偏僻的哈爾濱機場才有的，後來才發現，原來整個東北夏季都是這樣宜人的氣候。

人文景致別有魅力

猶記在瀋陽的夜晚，入了夜的大街雖然沒了早上的繁華，卻不讓人覺得蕭索，反而多了分愜意。在夜遊返歸的計程車上，師傅沒有開冷氣，而是打開了窗戶，沁涼的夜風就這樣徐徐吹來。車上沒有人說話，卻也不覺得尷尬。師傅扭開了收音機，緩慢而閒適的歌曲從音響中流出……。半個小時，不算短的路程，結束時竟讓人有種捨不得的感覺。縱使很多人說，東北要冬天玩才有意思，我卻覺得，夏季的東北也有著它獨特的魅力。

除了瑰麗的自然風光外，東北的人文景致也獨行於其他地區。網路上說，東北人的「爆脾氣」是全中國出了名的。也許是血液中流著過往塞外民族的悍勇基因，又或著，是因過往受盡敵寇壓迫而養成的不屈，東北人在說話、處事都特別直接、豪放。對於說話講究輕聲細語、婉轉曲折的南方人來說，一開始跟東北人說話還真需要一點勇氣，才能接下他們如同「狂風驟雨」的說話方式。

最後要說明的東北印象，就是它「獨特且沉重的歷史樣貌」。這個從最初開墾到工業化不過一百年的地區，卻因為它優秀的自然資源，招致兵禍連連。從哈爾濱到大連，這塊土地處處可見戰爭的痕跡。從過去女真、契丹的爭奪戰，到近代日俄戰爭監獄、中東鐵路大橋、七三一部隊實驗室、偽滿皇宮……，參觀東北的歷史文化景點時，總有種壓抑的感覺。這種壓抑，來自於對過去平民無辜遭受屠戮的不捨，也來自對無情殖民者的憤怒。

東北歷史辛酸難忘

對任何地區而言，「歷史、自然風光、人文風情」這三個元素，是組成一個地區的樣貌，以及外地人對這個地區印象的必要條件。即使東北地區開發歷史甚短，卻因為它獨特的地理位置以及豐富自然資源，使得它「年紀輕輕」就被迫「幕後轉幕前」，在當代歷史書上留下難以漠視的一筆。

在這次的旅程中，雖然看了很多東北辛酸的過去，卻也看見更多東北人逐步走出歷史禁錮，奮力邁向未來的精神。這對於同樣受過殖民者侵略的台灣來說，也許是我們我們可以思考的──對於歷史，我們究竟是要「緊追不捨、清算到底」，還是要「瞻前不忘顧後，逐步向前」呢?也許這個問題的答案，正是目前台灣社會所面臨困境的解藥。(劉家叡)

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

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