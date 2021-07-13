始於宋朝，著名的《棋經十三篇》是我國第一部具有相對系統性的圍棋理論書籍，其中在《合戰篇》中有一段「與其戀子以求生，不若棄子而取勢，與其無事而強行，不若因之而自補。」意思是與其捨不得丟子而求活，不如丟子而取得大局優勢。與其漫無目標地勉強行棋，不如順其自然地自行補救。

這段行棋理論，剛好套用到近期台灣的政治局勢，從脈絡來看，自新冠肺炎疫情在台破口爆發至今，掀開中央政府一直以來超前部署的謊言，除了疫苗不足、醫護量能崩潰，中央指揮系統的混亂、不接地氣的疫苗施打政策、疫情防控的不同調，都造成「逆時中」成為現在的防疫顯學。本來陳時中還是民進黨2022地方選舉的奇兵，怎知一個疫情讓神壇上的陳時中瞬間跌落，甚至即將成為棄子。

首先在微解封的部分，民進黨一方面承受不了民生經濟的凋敝，一方面又怕直接解封導致疫情爆發，乾脆關起門來搞個「三級警戒延長微解封」，結果美名不得還招致一堆罵聲，全台更是不分藍綠縣市公開逆時中，造成陳時中聲望再次下挫！更重要的是指揮中心面對「3+11」的破口決策說法一變再變，最新的定調是讓陳時中跳出來表示一切由他負責，黑鍋背定，下台之日亦不遠矣！

另一方面，好不容易疫苗逐漸運抵台灣，民眾也可普遍施打，民進黨也不出手救宣稱買不到疫苗、購買疫苗被阻撓的陳時中，反而讓一直以來形象偏好的行政院政務委員唐鳳出面解釋疫苗預約系統及施打日藉以「博好感」，連加分機會都沒有。更慘的是，民進黨早就視柯文哲及民眾黨為2024最大敵人，眼見陳時中已不可能成為奇兵，乾脆就放他與柯文哲互咬，算計之極、諱莫如深！

而在郭台銘與台積電確定與BNT洽購1000萬劑疫苗之後，17天的成功與一年多的徒勞無功高下立判，再加上這次採購雖然確認屆時是由德國原廠運抵台灣，但過程中首先簽約賣方還是BNT大中華總代理的上海復興藥業，二來據消息表示合約仍因第一版出現「復必泰(BNT中文名稱)」而受到政府質疑，最後修改後才順利簽約，一來不僅顯示北京官方不曾阻撓，二來更顯現民進黨就是意識形態作祟。待疫情底定，陳部長也只能發揮其最後價值，以擔負責任的悲劇英雄之姿下台，或可再挽回一些同情！

棄子已然定調，接下來就是取回大勢。目前連同永齡基金會、台積電捐贈及預訂國外進口、國內採購的疫苗已達一定數量，剩下的就是趕緊拚國內疫苗施打率，並儘快清理疫情對民進黨所帶來的傷害，順利再戰2022乃至2024。

一連串的過程、一連串的算計，疫情看到的不是民進黨如何苦民所苦，而是如何不斷在各方面算計、取利。反正左手網軍、右手媒體，選前再來一波大內宣，勝利還不手到擒來，民進黨這盤政治大棋下的精算，但看700多條人命能否喚醒台灣民眾，不再被無情政客所騙！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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