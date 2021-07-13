7月12日是南海仲裁案裁決公布五週年的日子，但南海的美中對峙情勢卻也加劇，美軍監視船「勝利號」被曝光自6月8日進入南海以來，一直在西沙群島周邊高強度作業，過去一個月已繞西沙活動整整一圈，軌跡密集。

而美國海軍「查爾斯頓號」瀕海戰鬥艦也在7月6日行經馬六甲海峽赴南海，幾乎同時，美軍「塔爾薩號」瀕海戰鬥艦更是航經佛德島水道，由菲律賓海進入南海，以及美軍「本福德號」飛彈驅逐艦於7月12日駛入西沙海域，顯示美中兩大強國在南海的博弈仍舊持續。

面對美中關係如此緊張，美國軍機船艦以「自由航行」為名義在南海週邊頻繁活動並與中國解放軍對峙的情況，卻似乎未見台灣的民進黨政府在南海仲裁案裁決公布五週年對此裁決、或者南海區域的問題發布官方聲明與看法。

民進黨政府只是用迎合美國、日本、澳洲以及歐洲主要國家的說法，反而去呼籲中國要接受與遵守裁決，如此漠不關心、以南海作為利益交換，甘願配合美國「制中」的「抗中」意圖昭然若揭。

美國對於南海問題的立場與態度

南海爭端議題中，除了主權聲索國之外，域外大國中最重要的國家即是美國，美國影響了南海地區周邊國家的戰略方向及未來發展，美國對南海區域的態度是隨著國際局勢脈動與戰略環境更動而變化，故2009年歐巴馬上台後便率先表示將「重返東南亞」。

顯見美國的戰略重心已從歐洲、中東地區轉為亞洲地區，南海議題關乎部分東協國家與中國的主權問題，亦是美國推行「亞洲再平衡」與「印太戰略」政策之關鍵，並出於美國環視南海情勢發展以維護自身利益考量，突顯在南海地區和南海問題上兩個方面的利益。

第一，南海戰略為美國亞太安全戰略和對中國戰略的重要組成部分。其戰略調整要點是，重新利用和加強美國在這一地區的軍事同盟體系，發展同東南亞相關國家的政治、軍事聯繫，重返東南亞以抗衡中國大陸在亞太地區不斷發展的力量，防止中國大陸對美國佔優勢的現有國際體系構成挑戰，逐步形成對中國大陸的戰略包圍，保護和加強美國在這一地區的戰略利益。

第二是在於經濟利益，南海是美國從中東運輸石油和其他戰略的重要通道，因而美國反覆強調確保該地區航行自由的重要性，東南亞則是美國重要的海外市場和投資場域。

目前，美國是新加坡、菲律賓的第一大投資國，是泰國的第二大投資國，是馬來西亞的第三大投資國；美越關係正常化後，美國在越南的投資力度加大；美國埃索、殼牌、阿莫科、阿科和德士古等大公司參與了南海的油氣開採；東南亞地區還是美國重要的軍火市場。由於以上兩方面的利益，美國不能容忍其他任何一個國家挑戰美國在該地區的利益。

所以早從2004年起，美國就已採取實際行動調整亞太軍事部署，以關島基地為主大力擴充、強化其西太平洋地區戰力，美國已經逐步重返東南亞，讓美國在東亞的行為對南海問題的解決直接產生影響。但在南海地區的領土歸屬問題上，美國政府基本上持中立態度，不特別支持任何一方的要求。

對於美國在南海的軍事部署，中國軍事專家也知道，美國主要的戰略意圖就是在於圍堵中國。兩大強國為了各自在南海地區的國家利益，劍拔弩張，形勢緊張，戰事彷彿一觸即發，顯見美中關係面臨到了關鍵時刻，雙方如何管控包括南海與台灣議題在內的諸多分歧，是美中關係與區域局勢演變的核心。

故美國歐巴馬的「再平衡」、川普和拜登的「印太」等戰略，便與中國的「海洋興國」戰略在南海出現了交鋒。雖然美國「重返亞洲」戰略出自本身利益，但仍希望東南亞國家注意國防安全與增加國防預算，分擔美國節制中國的責任。

儘管美中之間雖有雙邊對話渠道可協商南海問題，但偏偏美國是南海區域外的國家、不是南海利益的直接相關方，本身的介入不具正當性。因此，美國除了之前大力支持由菲律賓所提出來的國際仲裁案外，更是藉由與菲律賓、越南的政治軍事合作，並歡迎日本的介入，以拉攏區域力量、組成「抗中」聯盟來使中國面臨國際輿論壓力。

台灣在南海問題迎合美國無助於兩岸關係

在這股抗衡中國崛起的「反中對抗賽局」中，中國與美國對抗的戰場有從南海轉向台海的可能。在拜登上台後，從拜登與布林肯的發言可以看出，美中雙方的戰略競爭狀態雖然仍是可以預料到的，但此類政策操作本來就存在冒險性，倘若失控導致外溢，周邊國家勢將難以置身事外，如此難免會轉嫁造成台海情勢的緊張，這也是後來菲律賓公開宣稱不再評論南海問題的緣故。

蔡英文上任以來，在南海問題上採取的主要策略是刻意與中國切割，還有特別迎合美日兩國去呼應東協的立場，甚至更提出了是否要弱化南海Ｕ型線和歷史性權利等權益的主張。儘管民進黨政府似乎仍未定案，但有此想法卻讓人感到喪氣。

今年3月底，美台簽署了「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」後，宣布雙方將加強海警海上執法合作，到了4月，台灣的海洋事務委員會又公告將要擴建南沙的太平島碼頭計畫，預計建設可供四千噸級巡防艦停泊的內側泊位，此計畫背後隱然可見美國的手伸入其中。

例如不可排除台灣有意向美國海岸警衛隊開放太平島和東沙群島軍用機場，讓美國方面進行各種準軍事考察和訓練活動的可能性；此外，美國F-18戰鬥機曾於2015年時因機械因素緊急迫降台南（雖然不知是否為「幌子」），今年6月初更有美國國會議員搭乘空軍戰略運輸機降落松山機場，顯然這些都是有前例可循的。

未來，倘若美國的軍機船艦與科研調查船要求降落及停靠太平島或東沙島時，民進黨政府如果還是配合照辦、加以炒作，肯定會引起中國的激烈反應，因為就如同美軍派遣部隊長駐台灣的「假議題」一樣，這是已經很明顯侵犯中國領土主權完整與核心利益底線紅線的事了，同時對中國大陸的南海安全造成極大威脅，台灣的南海政策不可走過頭了，這並不是「超前部署」。

在中國常態化進行繞台與軍演的情況下，勢必升高解放軍以機艦繞台軍演的武力威嚇頻率，反而導致兩岸對峙情勢更加升級。因為中國繞台的海空繞行與演訓，被視為是傳遞「反獨促統」的訊息，而且是「以武止戈」的「以武促統」，然而當美國的軍機船艦與科研調查船降落及停靠太平島或東沙島時，對於過往「和平統一」的努力已失去意義，屆時「武力統一」的來臨將是必然的。

（作者為國立聯合大學助理教授、國立台東專科學校助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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