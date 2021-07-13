疫情擴散至今2個月泛起的漣漪，可說是台灣政治史上現代浮世繪，政治人物花招百出、醜態盡顯。有人從選舉一路愚弄人民甚至欺騙神明，現在卻神隱在防疫團隊身後，坐擁最高决策權，老是呐喊「同島一命」；要民衆大聲、拍桌反映的總统，繼續崇洋媚外，遥祭拜登的毛小孩、關切海地總統遇害，卻對上千條已故國人寶貴性命不發一語。

綜觀6月分台灣民調顯示，3個月以來民進黨認同度急遽銳減14.6%（48.8%減至34.2%），國民黨則是小幅增長1.6%（24.8%升至26.4%），而中間選民則是劇增了13.1%（26.3%升至39.4%，包含拒答問卷）。

最值得觀察的是兩黨差距從原本的24.1%迅速縮小至7.8%，可見苛政猛於虎，一連串錯誤的防疫措施，以及高高在上的冷漠與私心，民進黨失去了民心。

奉勸民進黨政府回頭是岸，從上到下檢討負責、汰換改組，而身為最大在野黨的國民黨則該記取歷史教訓，誠如正氣歌：「哲人日已遠，典型在夙昔。」學習之、仿效之，才有機會重新贏回人民的信任，並帶領台灣再創新猷。

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