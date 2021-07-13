在台灣民主發展過程中，若論濫開空頭支票一等一的政治詐騙集團，恐非民主進步黨莫屬。1986年，台灣發生兩件大事：一是票據刑罰廢止，二是民進黨成立。兩者原本毫不相干，但若以35年後的今天來看，民進黨長期鼓吹的台獨思想、環保意識、勞工權益、族群和諧、社會安全與民生福祉，宛若開出一張張不必受罰的政治芭樂票，其每每透過假交易所訛騙詐取的大量選票，不就是像極了穩賺不賠且無須擔心受罰的政治票據犯？

票據刑罰廢止並非開空頭支票的票據犯不該受罰，而是避免在《刑事訴訟法》「一罪不二罰」的原則下，讓票據犯鑽法律漏洞，規避刑責相對較重的詐欺罪，並解決監獄票據犯人滿為患的問題，以減輕司法行政與獄政的龐大負擔。因此在符合公益與法益的前提下，兩害相權取其輕，才廢止票據刑罰，但仍課以民事責任。

惟民進黨的成立，本該彰顯民主突破（democratic breakthrough）所產生的良性政黨競爭，並帶動台灣全面民主化的進展，且預示未來政黨輪替有利於國計民生。作為一個有意義的競爭型政黨，即須對選民做出莊嚴且負責的政治承諾，並在執政後將其兌現，否則就是濫開空頭支票的政治票據犯。

然而事實證明，民進黨一路走來，總是「說一套，做一套」。綜觀其二度執政，利益分贓、貪腐斂財有之，威權專擅、製造對立有之，唯獨選前重大的政治承諾，沒一件做到。這樣的政治票據犯在沒有其他公益或法益的考量下，卻能夠長期不受懲罰，且不斷累積能量而躍居第一大黨，若非民進黨太會演戲，就是選民真的眼矇了。

保外就醫並化身網路政論節目主持人的前總統陳水扁，最近特別邀請其任內的國安會秘書長、現任台灣日本關係協會會長邱義仁上節目，邱竟大方坦言，「宣布台獨，現在不適當」、「美國根本就不贊成」、「這不是台灣人民可以自己決定的。」這段非比尋常又詭異突兀的訪談，對照美國國安會印太事務協調官坎貝爾日前公開表示「美國不支持台灣獨立」的發言，似乎可以理解目前身處決策圈外的扁、邱二人，刻意透過節目對談向綠營當權派喊話。其主要意義不外乎下列兩點：

第一，在美中大國博弈裡，民進黨法理台獨的主張，永遠只是空中樓閣，不能也不會成為阻礙美中建設性對話與創造合作雙贏的絆腳石。第二，早年鼓吹台獨只是獲取權力的終南捷徑，執著於遙不可及的夢想，只會玩火自焚，毀棄行騙天下所攢來的基業與資產。

邱義仁在組黨之前與台獨理論大師林濁水苦心經營黨外編聯會，積極鼓吹獨立建國理念，民進黨成立後以新潮流要角長期參與及執掌黨務，直至2000年民進黨取得中央政權後，才進入政府擔任要職。其從政前期對於發揚台獨理念，並將民進黨整編為堅強的選舉戰鬥團隊，可謂功不可沒。或許有人認為邱某此刻否定台獨可行之說，足證其昨是今非、毫無原則，實則恰恰相反，他是「吾道一以貫之」的權力信徒，他與多數的民進黨菁英一樣，只信奉「政治是高明的騙術」此唯一不變的真理。所差別者在於，深諳現實權謀的邱某，點出台獨只可拿來對內東誆西騙，萬不可拿去對岸捋虎鬚，運用之妙，存乎一心。如此作為政治票據犯既可獲利，又不受罰，何樂而不為？

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）