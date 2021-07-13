熱衷文青治國的蔡英文總統，臉書又被網友嗆爆了！上一次是因為藝人賈永婕募資捐給醫院300多台救命神器，蔡政府反應慢半拍引爆民怨；這回鴻海和台積電採購1千萬劑BNT疫苗快搞定，蔡總統竟想攬功！

鴻海和台積電採購1千萬劑BNT疫苗一波三折，中央疫情指揮官陳時中6月3日在疫情記者會上，答覆媒體提問鴻海和台積電採購疫苗進度時，還誇大口說「我敢講現在買不到疫苗」。如今印證陳時中只會一再說謊、超前部署「政治防疫」，蔡政府壓根不樂見鴻海郭董冒出頭來捐贈疫苗。

蔡政府硬拉台積電陪榜採購疫苗，從結果論看，疫苗採購多多益善，對國人健康愈有保障，總是好事一件。如今鴻海和台積電順利和上海復星醫藥、德國BioNTech簽約，坐實蔡英文一直甩鍋中國大陸阻撓、陳時中口中「有人不希望台灣太高興」的話，根本都是糊弄國人的卸責之詞。

更叫人嘆為觀止的是官員不知羞恥，先是陳時中說1千萬劑BNT疫苗對疫苗施打的計畫有很大幫助，繼而行政院也召開記者會，發言人羅秉成臉不紅氣不喘自誇「建立公私協力合作模式」。官員搶功就算了，沒想到蔡英文臉書跟著收割，自稱「爭取更多疫苗，是這段時間她最優先的工作」。

去年底東洋採購德國1千萬劑BNT疫苗，如果沒有被蔡政府喊卡，今年初就可以讓近一半國人施打疫苗，國人也不致為了打殘劑漏夜排隊，或百米衝刺而摔倒。

如今鴻海和台積電採購模式與東洋一樣，蔡英文竟好意思說爭取疫苗進口是她的優先工作，難怪網友會氣到狠酸「世界最大台收割機」在台灣正式登場了！