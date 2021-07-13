13日，日本政府正式發行2021年版《防衛白皮書》，並由防衛大臣岸信夫在內閣會議上彙報主要內容，引人關注的焦點仍在美、中的軍事對抗及其對印太區域安全的影響。今年的白皮書首度言及台灣局勢的穩定，指出對於日本安全保障及國際社會的穩定而言，台灣局勢的穩定相當重要，為此，日本將進一步保持警惕，密切關注台灣局勢。

此外，白皮書對台灣的相關章節編排上異於往年，不再將「台灣」置於「中國」的章節內，而是在「各國防衛政策」該章中，新增「美國及中國關係」一節，將台灣安全相關內容置於該節的「印太地區美中軍事動向」項下。此外，在描繪大陸「五大戰區」的中國軍隊部署圖中，亦將台灣與大陸以外的區域共同以灰色標示。台灣部分媒體將之解讀為「將台灣畫離中國大陸，獨立成國」亦或是「台灣與中國脫勾」。

然而，白皮書中未將「台灣」單獨成為「各國防衛政策」中的一節，應是避免具政府政策文書性質的《防衛白皮書》逾越分際，與日本外交的「一中政策」相左，防衛省極為技巧性處理相關內容，避免外界將之解讀為將台灣視為「國家」。但今年白皮書的編排改善仍具意義，其呈現日本將「台灣問題」及「台海和平與穩定」置於印太區域安全中的視角，其為美、中競爭及美國印太戰略的重要環節，而非北京所定位的「中國內政問題」。

岸信夫在內閣會議的記者會中表示，「在中國軍力迅速強化下，兩岸的軍事平衡朝向對中國有利之方向變化。其間，須客觀分析中國反對美國明確支持台灣的狀況，對台灣的情勢須戒慎恐懼持續關注」。台灣攸關日本南面安全，此為近代以來日本抱持的安全觀，日本對兩岸局勢的變動難以置身事外，但日本囿於和平憲法，無法如副首相麻生太郎所言，站上第一線挺身「保衛台灣」，如何在美日同盟下，操作外交槓桿，以防日本周邊有事，始為確保日本安全利益的上策。

在美國拜登政府明確不支持「台獨」，在台海政策上維持一貫「戰略模糊」的現實下，麻生副首相亦難以清楚界定「存立危機」所指為何。日本的對中政策仍未見本質上的改變，僅能重申台海和平穩定的重要性，呼籲兩岸對話，和平解決歧見。

因此，在「一中框架」內平衡調適日本與兩岸之間的關係，使日本的「一中政策」能與時俱進，滿足日本國家利益的需要為菅內閣上下的共同方向，北京無需將之視為日本力挺「台獨」或挑釁中國，插手台灣事務，更不必揚言「消滅參戰的日本自衛隊」。

台、日雖無法突破「一中政策」，但雙方實質關係始終堅實，更在天災及疫病中不時互助。日本決定三度援台AZ疫苗，雖有效拉近台、日社會的親近感，但在企業捐贈及政府採購疫苗可望陸續到貨的情況下，我方受贈應適可而止，再三接受日本援助疫苗的台灣，難以期待國際社會將我視為防疫夥伴，徒令將代表蔡總統出席16日加開的APEC「非正式領袖閉門會議」的台積電創辦人張忠謀理不直氣不壯。

蔡政府可學習日本、南韓捐助COVAX，回報美、日等國在疫苗短缺時對我雪中送炭，此應較向國際宣傳北京阻撓我疫苗取得，更易使APEC成員看見台灣對防疫的貢獻。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）