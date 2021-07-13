BNT疫苗採購困難重重，從東洋製藥、政府自購都接連失敗，直到近日鴻海（永齡）、台積電出面洽談終於成功簽約，BNT疫苗採購背後詭譎多舛的政治算計，可說是民進黨派系利益的明爭暗鬥。

首先，在簽署契約的買方上，即便中央流行疫情指揮官說有外力介入，但郭台銘已清楚說明北京並無指導或干涉。而我國政府所指外力介入是認為針對字詞上的調整，會有損國格。吾人認為，以國格有損當作理由，是過分自大的下場。在今年二月，陳時中接受立委質詢時還誇口「世界怎麼跟得上台灣」，殊不知前期的努力造就了政府官員作威作福的本錢，藉由防疫優等生揚名國際，表面上打著台灣國家隊，實質上賺取的是防疫成功的政治紅利。

然而，陳時中當然不希望打得這麼漂亮的一仗，因為本土疫情爆發，而弱化了先前台灣在世界上贏得防疫優等生的美名。但在救人要緊之際，身為指揮官還談何自己的面子，更不用說兼顧黨高層反中的意識形態。

再者，先前聲稱超前部署的政府，在疫苗洽購上卻如此怠慢，甚至本次鴻海與台積電在簽約購買輝瑞疫苗，採取的模式跟東洋走的是類似的路徑，為何先前東洋製藥卻以失敗作收？吾人以為，東洋之所以購買不成，是政治力介入的結果。當時我國疫情仍控制得當，國內尚未造成社區傳播，同時媒體又相繼報導外國疫苗有血栓疑慮，因此國人對於疫苗需求、信任度並不大，政府因而將政策移轉，希望培養國產疫苗在未來施打。

這樣的政策可以說是一石二鳥，表面上獲得疫苗接種普及的美名，實際上又能從中獲得疫苗投資的獲利，但如此精心策劃的「黨利超前部署」萬萬沒想到因為3+11的彈性鬆綁、防疫旅館的紊亂管理造成本土疫情大爆發。日後的疫苗需求更是逼迫到供應量，促使原先的計劃破局，民進黨政府從神壇摔下，落得現在落魄的局面。

可悲的終究是人民，還有國產疫苗研發企業。前者無助地只能乾等落後於他國下訂的疫苗，乞求他國能有零星疫苗即時援助。後者則是在政府的壓力下難以在時間內供應，在EUA的授權上也沒能取得保護力資格的成功審定，因而被民眾圍攻遭政府拋棄，成為了實質的替罪羔羊。

總結以上，民進黨政府口口聲聲講的同島一命，實質上是黨利優先，害怕自身名聲玷污，迅速甩鍋高高在上的姿態，驗證了先前政府狂妄的吹噓不過是為了自己利益，這種寧可我負天下人，不可天下人負我的狂妄心態，實在令人不齒。

（作者為國立台灣大學國發所研究生）

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