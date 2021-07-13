中天新聞轉進YouTube頻道，訂閱數衝破258萬，還得到台北市長柯文哲的聲援，讚許中天「頻道可以換，新聞專業與新聞魂不能打折」；1年來台灣政情與媒體的發展，讓大家更了解，柯文哲聲援的不只是中天的新聞自由，還包括閱聽眾「看新聞的自由」。

人民的選擇權不容被剝奪

古往今來，越被執政者箝制的言論，越能引起閱聽眾關注；擁有越多閱聽眾的關注，就擁有越多的「媒體價值」。中天新聞失去執照後，曾面臨抉擇，是要向公權力投降；還是忍受虧損，讓民意有一個出口？中天選擇不投降，因為，一旦投降，台灣的新聞自由就輸掉了，寒蟬效應就更加鞏固了。中天新聞的影響力不減反增，再次證明執政者的打壓反而讓人民覺醒，真真實實體會到反對的聲音、監督的力量非常重要。

為什麼？因為民進黨打壓中天新聞，讓台灣社會有機會重溫1960年的《自由中國》事件。當年《自由中國》忤逆當道，因而被迫停刊，但台灣自由主義的火種生生不息，70年代後才會有民主化運動。中天新聞與《自由中國》相比算是幸運的，雖然損失經濟利益，反抗的聲音卻可以在YouTube平台延續。這不是執政者手下留情，而是國際格局與民主運動所累積的社會能量，讓民進黨不敢為所欲為。

多元化的台灣，有人聲援中天，自然有人反對。知名網紅館長認為中天新聞是中國的「大外宣」，柯文哲不應該幫中天講好話。館長的立場是，任何人都不該幫大陸講好話，不應呈現大陸正向的一面。館長的認知正確嗎？這種認知對台灣好嗎？

民進黨為了自己的政治利益，對大陸採取兩種策略，第一種是「醜化」，放大個別的缺失，忽略總體的、巨大的進步；第二種是「弱化」，忽略兩岸在量體上的差距，把台灣獨立可能帶來的種種風險，以「美國會出兵救援」一語帶過。影響所及，一般媒體也不願報導大陸正面的、進步的、真實的一面，擔心會被抹紅，這也導致大多數台灣人民所了解的「中國」，片面而刻板。在民進黨反中的操作策略下，培養出許多「館長」，跟隨民進黨走上兩岸對抗之路。

台灣若不能客觀了解今日大陸的真實存在，又要如何理解、判斷台灣的客觀情勢與東亞大勢，乃至於世界大局？台灣人民有權力了解真實的、正反並陳的「中國」，台灣不缺從意識形態立場報導大陸新聞的媒體，中天新聞甘冒大不韙，選擇報導大陸進步、發展一面的新聞，正是要提供閱聽眾另一個選擇。中天新聞在下架之前，收視率長期穩居第一，這是閱聽眾的選擇，民進黨政府卻濫權霸道剝奪人民的選擇權。

中天接下言論自由的火炬

前國安會祕書長邱義仁公開表明，「台灣獨立做不到」，拜登政府隨後宣稱美方「不支持台灣獨立」，都印證了中天新聞長期以來反對台獨的立場符合台灣人民的利益。既然民進黨可以堅持不可行的「台獨」，人民自然也有權力選擇「和平統一」；即使不選擇「和平統一」，至少有選擇反對民進黨「反中」路線的權力，但民進黨通通不准，還拿出國民黨威權時代的手段關掉中天新聞頻道。

民進黨指責中天新聞「洗腦觀眾」，現在證明台獨是一場騙局，那麼，是誰在洗腦大眾，誰的立場禁得起時間檢驗？

中天新聞失去執照後，閱聽眾更相信中天不受政府左右，更期待中天發揮「制衡政府」的力量，這種期待已經不只是「影響力」可以概括，嚴肅地說，更是中天新聞與整個旺中媒體集團對歷史、對台灣的責任。

60年前的雷震事件，到今天還發人深省，美麗島事件後施明德的從容，依然深植人心。同樣是被政府箝制，中天新聞接下了這個言論自由的火炬，做得好，做不好，將受到後人的檢視。

疫情動盪的此刻，一個對得起閱聽眾的媒體，不能只對政府新聞稿照單全收，必須在重重煙霧中，找出政府試圖遮掩的真相；3+11決策的始作俑者、阻擋疫苗入台的元凶、國產疫苗的護航黑手，以及疫情期間逝者家屬的悲傷、勞工的困頓、企業的無奈，讓真相被人民知道是媒體必須承載的責任。

對中天新聞來說，這是最壞的時代，也將是最好的時代。