「那順著這個空軍烈士我就講，台灣是軍公教一家，軍警都不分家，228，我覺得應該要提醒一件事情，1947年元旦中華民國才行憲，再往前推1946年12月24號聖誕節前晚上，北平在低溫的情況下，北京大學一個旁聽的女生，還是沈葆楨，前清大臣的後代曾孫輩。叫沈崇的，據說她被被強姦了，於是在半個月之內，在中國共產黨有意的反美的串聯之下，爆發的全國性的示威運動，包括台灣省。在台北街頭領銜抗議，大標語牌前進的其中一個，就叫李登輝。

我要談這一段就是，228的爆發並不偶然，那是一個二次大戰之後，全世界經濟凋敝，政經失序的一個年代。在冷戰序幕還沒有拉下的時候，國共內戰還在方興未艾的時候。我們在台北街頭爆發的這些衝突，其實是有徵信的，幾乎可以公開的文檔沒有不公開的，到現在我們根據行政院賴澤涵教授領導行政院最後的報告，元凶找到沒有?

今天第三度政黨輪替了。民進黨請問你們，今天除了228變成你們的國慶，你們還有甚麼黔驢技窮的招數?包括柯文哲，你的祖父都死了，都在受難的7年後過世了，你還在哭哭啼啼，說是受難者家屬，今天228事件基金會董事長換了很多人啊，公開的查一下名單吧，其中有六個共產黨員。平安地回到大陸，照樣報了死亡失蹤領了600萬。有82個是白色恐怖時代的跟228不搭軋，被槍決了，也當作228的烈士。

600萬不足惜，我珍惜的是我們在解嚴之前，我們軍民團結一致對外，守住了反共的長城。那個時代不是讓我們眷戀戒嚴法，而是這樣優秀的正統的中華文化的繼承者，使我們壯大，在精神上的壯大，這個時代一去不復返。在70週年這是我個人的感慨。

至於要談到警察，其實一言以蔽之，在開羅宣言發布之後，在重慶的國民政府對於光復台灣已經有固定的步調，於是有各種的接收台灣的組織，其中我最關注的就是接收日據時期台灣警政，設在福建省梅列縣，梅花的梅排列的列，中央警官學校第二分校，設了一個台灣幹部訓練班，簡稱叫台幹班，我問御用學者為什麼你們不研究警察與228？結果那人說:行政院的228小組是一個政治任務。我想，那政治任務就是不求真相。為了政治利害，各取所需。

那既然國史館不做，行政院228小組不做，那我向228事件紀念基金會申請來做，當時給新台幣20萬，我自己貼18萬，印了200本，成本是一本1900塊。因為所有受訪的警察，我是普遍的寄信發問卷，但是很感慨的是，有些信件是地址已經異動收不到，有一種是女兒代他爸爸回信，他接到你掛號信前三天過世，訪談不能進行。

還有明明開著車子帶著我研究助理，下了高雄交流道，家屬還先打了電話說歡迎，到了鹽埕區開了一條門縫。說你回去吧，我後悔了。我把門縫打開，說怎麼回事?他說我怕，我說你怕甚麼？怕報復。

在李登輝執政的12年，再加上陳水扁的8年，我們所有的史觀從李登輝在義務教育裡面，加了一個違章建築，叫認識台灣，扭曲了228的定位。把明明的暴徒當被害者，把明明要恢復國土的21師，當作鎮壓血腥部隊。」（待續）