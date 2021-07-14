今年5月份的美國生產者物價指數（PPI）超過6％，消費者物價指數（CPI）接近5％，引起市場一陣恐慌，最新公布的6月份美國核心CPI更到4.5％，是1992年以來最高。台灣方面5月份的CPI也到達了2.48％，究竟會不會引發通貨膨脹？進而使美國聯邦準備理事會（Fed）提前調高利率？值得我們關切。

雖然美國5月份的CPI高達5％，引起市場震撼，但美國Fed老神在在，認為當前經濟復甦超前，只是工人、產能還沒跟上來，到了今年年底或明年年初，通貨膨脹率就會緩和下來。彙整主要觀點包括，其一，美國5月份CPI雖然增加5％，（核心CPI增加3.8％），但按月計算，5月份CPI只增加0.6％（核心物價增加0.7％），增加並不多，只是用年計算，基期比較低所致。其二，美國有近800萬人目前仍無法擺脫疫情、恢復過去的正常工作，主要是因為紓困救濟金，以及疫苗尚未接種完全。

然而資本市場人士對Fed看法抱持懷疑的態度，他們認為通貨膨脹會比預期來得久，綜合主要論點包括：

第一，雖然美國打了疫苗，加上政府的紓困政策，美國復甦快速。但其他國家可沒有這麼幸運，不少國家還面臨二波、三波、四波的感染，在經濟復甦腳步不同之下，全球產能能否快速恢復，是一大變數。例如印度、巴西、拉丁美洲、歐洲部分地區，以及東南亞、非洲等地，仍未完全復甦，會不會拖累全球經濟復甦的腳步，值得進一步觀察。

第二，各國紓困措施仍然是有增無減。以美國為例，川普時代的2兆多美元紓困金，接下來拜登發出1.9兆美元的紓困金，再下來還有2兆美元的基礎建設投資，以及規劃中的教育投資基金等。歐洲、日本看起來短期內也沒有收手紓困措施的打算。全球第一次歷經所有的國家都同樣採取一致性的貨幣、財政寬鬆政策（2008年全球金融風暴時，歐洲採取的是撙節的措施）。如此寬鬆的財政、貨幣政策，以及流竄的資金，可能掀起更大的波瀾。

第三，通貨膨脹會自我實現。當大家都發現到通貨膨脹的陰影時，會更追逐稀少的物質，反而造成更大的通膨。

第四，中國大陸會不會輸出通貨膨脹？大陸政府最近在打壓原物料價格，避免通貨膨脹。但如果中國大陸打壓不下來通膨。大陸以往是成本降低，對全世界出輸出通縮。如果這次不同，物價控制不下來，並對全球輸出通貨膨脹，將使全球的通膨更不容易被壓抑。

就台灣而言，台灣5月份的CPI較去年同月雖然上漲來到2.48％。但最主要的原因在於去年第2季的民間消費、CPI是負成長，相較之下自然會大幅攀升，當然原物料、石油價格，以及疫情開始，企業進行人力分流，導致成本上漲也有關係。同時，5月中旬爆發的二波疫情，對民間消費一定有衝擊，也可能緩和物價的上漲。故央行認為，台灣的通膨只是短期的，央行不可能為短期的物價上漲，改變自己的貨幣政策。

不過，台灣處於全球經濟體系，萬一美國物價升溫，以至於美國Fed升息，台灣也很難置身事外。一旦全球開始升息循環，台灣如果沒有動作，則可能造成兩地間的利差，使得資金慢慢流失，也會衝擊房市、股市。因此，貨幣政策和美國接軌、連動的可能性很高。

在通膨還沒開始升溫之前，市場認為美國Fed在2022年年底升息的機率是8成，2023年上半年升息的機率幾乎是100％。現在會不會提前也說不準。而且在升息之前會開始縮表（縮減資產負債表），回收QE。如果從市場抽走假設5000億到1兆美金，則對房地產市場、股票市場的衝擊也會開始增加。因此，明年的房市、股市的波動會比想像中來的大，值得企業警惕。

鑑此，企業應該開始守住核心競爭力，強化核心競爭力的投資，降低房市、股市投資的比重。尤其是對不少廠商的訪談發現，在台灣的第一波疫情時，如果公司能進行數位轉型、跨域合作、線上電商的投資，比較容易渡過第二波的疫情。

在通膨可能升溫，利率未來可能上升的同時，企業應逐步降低負債的比率，以免屆時成本攀升。同時，在資金寬鬆利率低的時候，可以發行企業的公司債，取得低廉資金進行核心競爭力的投資，作為升級轉型、跨域合作之需。

就幣值而言，如今美國因為經濟逐步復甦，美元有走強跡象，然因美國大力紓困以及QE仍在進行，美元走強有限。又一旦非美元經濟體也開始復甦，美元也會走弱。至於台幣，因為基本面佳，外資匯入多，股市熱絡，加上疫情對台灣基本面，包括出口、投資的衝擊不大，短期內恐怕沒有太多貶值的空間。因此，新台幣兌1美元在27～28的區間內游走，恐怕成為新常態。