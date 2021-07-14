最近幾年，大陸軍機（包括戰鬥機、轟炸機、預警機等）飛至我西南海域。我政府稱，大陸軍機侵擾我方的防空識別區。當雷達發現大陸軍機進入我防空識別區，我空軍戰鬥機即前往驅離。數星期前，當大陸軍機進入我防空識別區，我方戰鬥機前往驅離，用國際航空廣播頻道向大陸軍機喊話：請速離開我防空識別區。大陸軍機飛行員說：我們在公海上空飛行。

問題就來了，防空識別區是什麼？是否是我方管轄的空域？是否屬國際法的範疇？

防空識別區是一國基於防空的需要，單方面劃定的空域，其範圍比領空、專屬經濟區的範圍大得多。全球各國以加拿大的防空識別區最大，是領海基線向外延伸至250海哩，一般國家的防空識別區皆在數十海哩，或在200海哩以內。

防空識別區是以保護國家安全設定的，是一國的單方面行為，不屬國際法的主權範疇。能否執行？一位我軍事戰略專家告知筆者，防空識別區能否有效管理及執行，是靠一個國家的軍事實力。

當未通報之飛行器，進入一國的防空識別區，這個國家的軍機（戰鬥機）即進入警戒狀態，空軍作戰司令部會命令空中待命戰鬥機前往未通報的飛行器的空域，而地面基地的戰鬥機也進行攔截準備。

當警戒戰鬥機抵達未通報飛行器的空域附近，警戒戰鬥機飛行員要即時掌握對方機型、航向及速度（此一國空軍作戰司令部也會做同樣的研判），要研判對方有無敵意，若無敵意，警戒戰鬥機飛行員有責通告對方（用國際航空廣播頻道），並監視未通報的飛行器，進行離開防空識別區。

若研判對方有敵意，警戒戰鬥機得到空軍作戰司令部指示，可進行擊落命令，此時防空飛彈也進入作戰程序。

一國的警戒戰鬥機，若基於對方無敵意，是無權對未通報的飛行器採取迫降，擊落等措施，否則將是嚴重違反國際法的行為。

大陸軍機進入我西南海域（防空識別區），這是國際空域，非領空。民進黨政府做大內宣，稱大陸軍機侵擾，引導台灣民眾對大陸的反感，但大陸則稱在公海上空進行例行飛行訓練。

大陸軍機進入我方的防空識別區，最令人擔憂的是可能會提高雙方「擦槍走火」的機率。吾人希望大陸軍方應有所克制，而大陸當局更應考慮緩和兩岸局勢的惡化，並進行有建設性的對話。而民進黨執政當局也應謹言慎行，以維護二千三百萬民眾的身家安全與福祉，為最重要的國家安全考量。

（作者為前海基會副秘書長、前中國廣播公司總經理）

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