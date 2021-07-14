大陸蘇州「四季開源酒店」發生坍塌事故，8人不幸遇難，9名失聯，目前仍在全力搜救中。

令人關注的是，前不久美國邁阿密海灘一棟公寓坍塌，蔡總統第一時間即表達關心和慰問；另外，美國總統拜登愛犬過世，蔡總統也立即表達致哀慰問，說「同為動物愛好者，為你所失去所愛感到難過。」

這次，近在隔鄰的大陸蘇州也發生大樓坍塌，死亡和傷者人數還在增加，搶救工作也還在進行，怎不見台灣有任何片言隻語的關切呢？基於人道立場，任何國家和地區發生不幸事件，政府都應表達關切不是嗎？為什麼美國的人、狗發生不幸；日本發生地震、海嘯，台灣忙不迭地立刻送出關懷，甚至捐出天文數字68億台幣，那這次中國大陸發生類似不幸事件台灣方面卻三緘其口，連起碼的禮儀都沒了。

相對的，台灣發生不幸事件，對岸並沒裝聾作啞，就連前不久的太魯閣號事件，習近平也向遇難者表達深切的哀悼及慰問，祝願傷者早日康復；台灣缺乏疫苗，大陸國台辦除了願意提供自製疫苗外，並支持上海復星代理的德國BioNTech「復必泰」疫苗給台灣，但卻是熱臉貼到了冷屁股，陸委會聲稱是對岸進行分化統戰的操作。

一樣心、兩樣情，台灣再怎樣不喜歡對岸，試問，這樣做得體嗎？這種態度對不對？

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