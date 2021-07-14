五月的猛爆式疫情嚇壞了老神在在的蔡政府，方才讓BNT疫苗來台從原先的胎死腹中，演變為敗部復活。至關重要的是，若非鴻海、台積電等一群民間力量奮勇搶購疫苗，現在BNT來台恐怕還在未定之天，同時也可能使得美、日緊急援贈的疫苗數量大打折扣。說到頭，這絕不是會吵的孩子有糖吃，而是人民只能發出怒吼自救，面對這個威權態度愈發嚴重的統治者，人民的請求也顯得卑微不已。

BNT的引進不是美妙故事的結束，而是麻煩的開始。可想而知，在國產疫苗效果疑慮無法有效釋疑前，儘管AZ疫苗問題繪聲繪影，仍不影響目前疫苗的施打狀況。但在宣布BNT引進後，極有可能產生疫苗施打速度趨緩的效應，趕在這713微解封後發酵，不無可能又變成另一防疫破口，全民恐須嚴陣以待。

不僅如此，BNT的替代效果更會顯現在國產疫苗施打意願上。6月底，民調顯示有5成3民眾基本上願意施打國產疫苗，4成2不願意；如今引進確定的消息，不願意施打的比例恐將急速擴大，國產疫苗會不會變成爹不疼、娘不愛的雞肋疫苗，將取決於蔡政府的對策。

國產疫苗的命運多舛，從一開始被設定是救世主的角色，讓蔡政府願意一路開綠燈放行藉以創造政績。卻因5月一場突如其來的疫情，陷入緩不濟急的尷尬局面。隨著BNT的到來，原先被蔡政府設定的親生寶貝，逐漸有被放生的趨勢。從前副總統陳建仁曾接受專訪表示：「全世界都需要大量疫苗，如果我們能夠加入這個行列，對全人類來說是有好處的。」就已間接宣告蔡政府對國人施打意願恐是不抱信心，所以才會強調往國外發展是唯一出路。

未來蔡政府的劇本將會是台灣捐贈援外疫苗有助台灣擴大國際認同，而台灣人都不打的國產疫苗，政府將解釋為因已完成施打，故將「詠春的國產疫苗」投入援外工作。上述說法聽來甚為合理，只是當初那些批評中國國產疫苗問題多多、中國拿來當疫苗外交動機不純的評論家，恐怕得趕緊想出一套可以自圓其說的歪理了。

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