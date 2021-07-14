民進黨說現在台灣手上的疫苗已有4470萬劑，所以不准民間採購，花自己的錢捐贈也不行；原來救命的疫苗，還有人嫌多。

歐盟總人口4.5億，已經確定25億劑的BNT疫苗訂單，還有12億的選擇權；美國3.3億人口，買了3億劑BNT疫苗（另有5億做捐贈之用）、5億劑莫德納、2億劑嬌生。

至於AZ疫苗，美國、日本都是「備而不用」，德國也決定要將所有的AZ庫存捐贈他國。

反觀民進黨聲稱的「掌握4470萬劑疫苗」，1千萬劑國產疫苗沒有經過三期試驗，根本不能作數；1239萬劑AZ，是美、日不打的疫苗；而併列「全球最好疫苗」的BNT與莫德納疫苗，僅有1755萬劑。

當然，AZ也是WHO認可的疫苗，但如果民間能夠捐贈更多、更好的BNT疫苗，民進黨到底有什麼好反對的？美國可以做到讓民眾「挑品牌接種」，民進黨卻只能拼拼湊湊，其實根本也沒有湊齊。

現在好像是為了強迫民眾接種國產疫苗，故意不要採購足夠的國外疫苗。真的要請問蔡總統、蘇院長、陳指揮官，高端的股價，有比人命重要嗎？

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