白袍小將薛仁貴，從軍出征高句麗，屢建奇功。頂頭上司張士貴誆稱，皇上夢見遭一白虎化身的白袍小將追殺，假意救薛，囑其隱身伙頭軍，韜光養晦，另囑女婿冒名邀功…。

隱匿敗績、推諉卸責、冒名邀功，原是章回小說如「薛仁貴征東」，或是古時專制王權的情節；不料，這樣的情節，卻在21世紀台灣，公然上演！

日前，行政院舉行BNT疫苗捐贈記者會。記者會上電子背板，只見正中央「原廠製造」、「原廠標籤」和大大的「直送台灣」字樣，右下角寫著兩點共識——「全部無償捐贈、中央統籌分配」；完全不見感謝捐贈者鴻海永齡基金會和台積電的字樣；背板左上角，還有小小的行政院Logo和蘇貞昌三字。

記者會內容則是充滿了推諉攬功、自誇自慰的言語，像極了薛仁貴征東的情節：鴻海台積電猶如隱身伙頭軍的薛仁貴，蔡蘇政權一如忌賢妒能的張士貴！

防疫如作戰。在古代，冒名邀攬軍功，一經查獲，定遭顯戮，大快人心。民粹民主，蔡蘇陳防疫失當、疫苗採購無能，恬不知恥地卸責搶功，其餘憲政四權，噤聲不語。除了輿論鳴鼓而攻外，庶民百姓無可奈何。

新冠疫情乍起，再到如今的疫苗缺缺、防疫韌性世界排名，節節敗退，蔡蘇政權，所作所為，已經到了「有心為惡，無惡不作」的地步。不禁想起一幅對聯，上聯：「一二三四五六七」，下聯：「忠孝仁愛禮義廉」。

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