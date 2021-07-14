在永齡基金會、台積電等民間企業的努力下，1000萬劑BNT疫苗終於簽了約，但還不能馬上進來，據估計，最起碼10月分首批疫苗能到貨就很不錯了，為什麼？為什麼我們不能接受上海復星現有的3000萬劑BNT疫苗？它不是BNT的產品嗎？還是這批疫苗品質有瑕疵？非也！最主要就是卡在｢復必泰｣三個字上，要進來，就去給我換標籤。

中央疫情指揮中心有許多關鍵字罩門，譬如｢小明｣啦、譬如｢普篩｣啦、譬如｢方艙｣啦……，只要提到這幾個字就會全身起雞皮疙瘩，這是國家領導人的逆鱗，陳時中不是傻瓜，當然不會去碰觸，對岸用語、對岸採用過的方式再怎麼有效，我方都不會因循。

BNT疫苗再好，有｢復必泰｣三個字就休想進門，雖然陳時中一再強調，｢貼標籤是整個疫苗製程中，最不花時間的事情。｣OK呀！那你為什麼堅持要換呢？說個理由聽聽！

人命關天啊，什麼時候了，意識形態還如此拋捨不下！執政者心裡到底還有沒有人民？人都快餓死了，還在意泡麵的包裝合不合己意，面子重要還是老百姓的命重要？

如果去年林全夠聰明的話，早一步把BNT疫苗中文名稱改為｢小英｣疫苗、｢貞昌｣疫苗不就得了？BNT疫苗早弄到手了，也不會死那麼多人了。

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