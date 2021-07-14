民進黨一直以來為了選舉利益及掩蓋用人唯親、施政唯利的假象，不管是在不分區的立委名單或部會人事安排，都會提出所謂的「亮點」讓民眾耳目一新，而選民也非常買單，故民進黨食髓知味，總是以亮點來遮掩其他不堪。

在這樣的氛圍下，中華民國史上第一位跨性別的政務委員「唐鳳」於焉誕生，而唐鳳專業、溫和的形象更是民進黨近期在疫情爆發後上至總統、行政院，下至疫情中心都被罵到臭頭時新的救援王。媒體也配合的把唐鳳包裝成疫情救星、開始造神，包含「eMask口罩預約平台」、「簡訊實聯制」、「疫苗接種預約平台」都視為其重要政績，有鑑於唐鳳的高人氣，民進黨甚至開始讓其參加每天的疫情記者會，挽救岌岌可危的陳時中！

就像棒球場上偶爾也會救援失敗，唐鳳也會出包，首先是疫苗預約平台開始因人流過大出包當機、預約疫苗種類計算錯誤，接著是立委高虹安踢爆平台網站是「委託某外部機構建置(關貿網路)」，雖向衛福部索取相關規畫及預算，結果卻被「已讀不回」三周，迴避立委監督！

翻開唐鳳經歷、資歷確實得堪受封「天才IT大臣」，但翻開上述三個平台的建置過程，唐鳳做的就是個軟體開發工程師，跟一位政委所應該具有的宏觀、事前部署根本沾不上邊！再者這次的疫苗預約平台如根本是關貿網路建置，那唐鳳的功能又何在？希望民進黨好好珍惜這位新的救援王，不然唐鳳就跟當年鄉民口中的扁維拉（陳水扁）、馬維拉（馬英九）一樣，不僅救不了政府，其聲望更像高端疫苗的股價，連番飆高、連吃跌停！

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