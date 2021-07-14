彰化縣前縣長卓伯源日前宣布參選國民黨主席，大肆抨擊現任主席江啟臣跟著民進黨膜拜，「沒有重視中華民國這塊招牌，丟掉兩岸和平的基礎九二共識」，儼然討檄。江啟臣不疾不徐表示，「基於中華民國憲法的九二共識」是去年全代會通過的現階段國民黨兩岸論述、也是自己一貫的論述，與卓伯源的建言不謀而合。

國民黨在兩千年失去政權，雖有馬英九少康中興，被蔡英文利用太陽花班師回朝。儘管韓國瑜異軍突起選上高雄市長，順勢問鼎九五，主將率領禁衛軍衝鋒陷陣，三山結盟卻未能深化、廣化，加上香港送中、及習五條的負面效應發酵，終於連高雄市長都丟掉。國民黨雖然上回九合一選舉大有斬獲，縣市首長對於反萊豬、防疫工作兢兢業業，尚難接收民進黨流失的民意。

就國家的定位來看，從蔣中正的「反攻大陸」、蔣經國的「三民主義統一中國」、到李登輝的「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界」，可以看出是由「內地化」到「本土化」的努力。當下，中國持續軍機軍艦繞島武嚇，習近平對於文攻敬而遠之，高舉多邊主義的美國總統拜登上台，既然伊朗、及北韓的綏靖有事相求，表面上舌劍唇槍、你來我往，其實是悄悄重回共管。

馬英九津津樂道「九二共識」，全稱是「一個中國、各自表述」，是當年與中共事務性協商的「權宜的妥協」（modus vivendi），也就是雙方有默契「同意彼此意見不同」。然而，首度總統直選台海危機後，兩岸越走越遠，李登輝臨走秋波丟出「特殊國與國關係」定調，很難再有模糊空間。其實，陳水扁上台，一度還試探「各自表述一個中國」的可能，老共知道詮釋的彈性過大，不可能接受。

對於中國來說，「九二共識」只有前段半「一個中國」，即跟美國建交以來的共識「世界上只有一個中國、台灣是屬於中國的一部分」，美國以「認知到」（acknowledge）支應。藍營則強調後半段「各自表述」（agree to disagree），也就是互不相屬的中華人民共和國、及中華民國，暗示東德與西德終將統一。陳水扁的「華人國家」、呂秀蓮的「中華民族」，有點日耳曼人、及盎格魯撒克遜人有多國的弦外之音。

關鍵在於，從中國的法統觀來看，中華民國的存在意味著「兩個中國」，挑戰到中華人民共和國的正當性，也是不同形式的「台灣獨立」，欲除之而後快。原本，從「九二共識」到「一國兩制」，或許還有多種含混其詞的解釋可能，然而，當「一國兩制」在香港試用未到期就被退貨，苦戀的想像一掃而空，不要說「九二共識」此路不通，「一中憲法」也是芒刺在背。

多年來，國民黨內部紛擾不已，就與選民的聯繫通路而言，無非加盟店與直營店的競合課題。江啟臣去年主席選舉前批評「九二共識」顯得過時、欠缺彈性，引來反彈，終究還是高舉「九二共識」才過關。卓伯源畢竟比較老到，參透如何將三公請上神桌的道理。問題是，即使能夠掌控股東大會，畢竟，廣大的消費者才是王道，否則，政黨政治的市場要如何打出去？

國民黨本土派一向服膺老二哲學，習於接受恩寵庇護，即使入主董事會，尚未看出有整合諸侯割據的雄心大志。卓伯源言必稱「九二共識」，究竟是虛應故事、謹言慎行、還是忠實信徒？

（作者為東華大學教授）

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