流亡在印度北部的達賴喇嘛，日前剛過了86歲生日。以往不願意觸怒中共的印度領袖，都會避免與達賴的公開接觸。然而現在印中關係降到谷底，印度總理莫迪也不怕北京不開心，就公開在推特上表示，已經與達賴喇嘛通話祝壽。達賴喇嘛就也透過影片回覆莫迪，感謝印度政府與支持者，以及印度對民主自由和宗教尊重。既然印度長期以來提供他庇護，莫迪公開表示祝賀，他也就順道謝謝印度。可是他也沒有要激化自己與中共矛盾的意思。

達賴喇嘛是一位很務實領袖。當年他到訪台灣，我還在當ABC的特約記者。所以因為採訪的緣故，對他有比較近距離的觀察。當時就有發現，為什麼達賴喇嘛會這麼受到西方世界的喜愛，尤其好萊塢有許多明星都是他的支持者。當然除了他的個人魅力之外，他還有一個很重要的特質，就是他非常地務實。他很清楚知道自己的處境，也謹慎選擇自己處理問題的手段。

別看他和中共雖然因為西藏問題，始終沒有達成共識，甚至還被迫流亡海外，就以為他很討厭中共，一點也不想跟中共接觸。事實上，他不只一次透露出願意跟中共談判、討論西藏問題的意思，而且他也一直沒有放棄，要透過對話的方式，解決西藏流亡政府與中共之間的矛盾。但相比之下，這樣的務實態度在蔡政府的兩岸政策和外交政策上，卻看不到。

雖說台灣跟西藏的處境不完全相同，但同樣面對中共的威脅，多少也有外交上的相似之處。達賴喇嘛為了西藏流亡政府的存續，以及海外藏人的安危，會避免與中共硬碰硬，並積極尋求對話。反觀蔡政府對中國的態度，卻是找到機會就想要挑釁中共。中共派軍機繞台威脅台海安全是一回事，但蔡政府積極靠向美日激怒中共又是另外一回事。

日本2021年的《防衛白皮書》出爐，首度將台灣從中國的篇章抽出來，放在美中關係之下，並提及美中之間的衝突上升，台灣情勢穩定對日本安全保障和國際社會穩定至關重要。外交部對此表示高度歡迎與感謝，也有人覺得台灣從中國的篇章拉出來，是一個重大的外交突破，但日本的白皮書這麼寫，也只是說應該要注意台海安全，未必真的能夠在中共的威脅之下，如何保障台灣安全。

日本原本把台灣收在中國篇章之下就是錯得離譜，但現在把台海問題拉到美中關係之下，不就是擺明了說，台灣是美中對立之下的棋子。美中關係若生變，台灣的安全和穩定就會受到威脅。所以日本防衛白皮書對台海穩定的關注，實際上是點出了台灣安全的不樂觀。結果蔡政府和外交部還在沾沾自喜，覺得別人在關心台灣的安全，然後跳出來感謝，是不是有點搞不清楚狀況？(作者為口譯工作者)

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