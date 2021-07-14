民進黨猛往臉上貼金，將鴻海、台積電採購BNT疫苗成功，功勞攬到自己頭上，外界質疑政府買貴的價差，是貪婪的抽佣，蘇內閣卻推稱「時空背景不同」。面對一連串的謊言，相信台灣民眾不是笨蛋，飽受疫情折磨難以維持生計的基層民眾，這些厚顏的話聽在耳裡，顯得更加刺耳，民調評估民進黨大約流失300萬支持者，如果以為這回還能以慣用欺騙伎倆過關，民進黨恐怕盤算錯了。

2018年地方選舉，民進黨就嘗過慘敗教訓，換言之蔡政府第一次執政的期中考，台灣選民給民進黨的評分是不及格的，2020年能再次連任，坦白講並非四年政績獲得認同，而是讓民進黨撿到香港等許多把槍，加上國民黨不團結，而所謂817萬選票的「驕傲」，事實上很快就失色，尤其經過這場疫情「段考」，台灣民眾已經把民進黨「死當」，但是民進黨素來擅長選舉招數，焉知明年地方選舉之前，又能靠多少煙幕彈，又把憨厚的台灣選民耍過去。

這場疫情「官場現形記」，民進黨已讓苦難的台灣基層民眾看破手腳，卻仍動用人民納稅錢，持續動員側翼綠媒，塗抹轉移過去的罪狀，攬功只是厚顏皮相，更糟的是核心思維，仍堅持意圖將台灣帶往險境，如此不尊重人民未來的政權，只有徹底用選票唾棄，否則台灣年輕世代的未來，將更艱辛苦難。

提醒台灣鄉親，尤其習於接受綠營綠媒資訊麻醉的年輕族群，這一次不能再讓民進黨得逞，務必牢記疫情教訓，含血、含恨、含淚，一次就夠了，不能讓突兀往生的長輩白白犧牲，不能讓冷血無視人民痛苦的綠營政客逍遙，否則就對不起你手上那張選票，那不是台灣民主的驕傲，而是讓全世界嘲笑的恥辱。

請台灣年輕世代，打開你們擅長的網路搜尋，至少勤於比較兩岸基礎與科技建設，仔細看看兩岸民生經濟落差，比較相同領域的薪資收入，再來想想為何你的薪水這麼低，等到疫情解除警報之後，請用你們的腳和眼睛，實地去對岸深入調研，再來給麻醉你5年的民進黨，客觀公正的評分。

年輕人一不信邪、二不認輸，不能任由綠營綠媒壓縮了你的視野，雲端時代一切更須講求實證，這次的BNT採購靠的全是民間力量，不僅所謂大陸阻撓謊言不攻自破，再多內宣都難掩飾蔡政府的無能，否則為何越南、菲律賓採購疫苗能又快又順，台灣若非消極推託，還會搞出這場疫情災難？

最近網上越來越多台灣年輕人，透過社群分享大陸實地見聞，若非到了大陸眼界大開，台灣年輕世代可是鐵齒著稱，不會難掩興奮放送大陸各種進步實況，包括施打疫苗的體貼便民，這些都是他們在台灣感受不到的，而這也應該是民進黨想方設法麻醉，不敢開大門讓台灣年輕世代體察兩岸落差的關鍵吧。

台灣各個年齡層，都必須對這個世界公允看待，尤其大陸各領域的精進，甚至成為全球領航，都應該額手稱慶，而非錯站美國等一邊，將同一家人當作敵人，還要更謙虛為懷，面對台灣停滯的各領域經濟，加緊融入華人突飛猛進隊伍，台灣才能在疫後趕上進度，而身負重任的年輕世代，更沒有坐井觀天的條件。

筆者曾在台灣的大學兼課十幾年，記得剛開放陸生來台，優質勤學的大陸同學，狠狠給台灣同學當頭棒喝，確實刺激了台灣同學不服輸的精神與覺醒，然而隨著民進黨的封閉政策，優質陸生來台少了，台灣同學因而鬆懈了，加上綠營綠媒的溫水煮青蛙，現在台灣的大學生，能突破自己視野、願意反思的，已然寥寥可數，不但令人對台灣未來競爭力擔憂，更替台灣年輕世代惋惜。

跳出溫水池，不當民進黨封閉政策的青蛙，是當前台灣年輕世代迫切的舉措，否則可能不出三五年，台灣就會淪為比菲律賓都不如，台灣年輕人甚至反過來淪為台勞，屆時才懊悔已太晚。你們都是網路雲端一級玩家，務必多看看大陸同儕在做什麼，看看在大陸的台青發現什麼，拒絕再當民進黨的麻藥實驗體。

奉勸台灣年輕人，多聽聽去大陸打拚同儕的心聲，尤其不少曾經莽撞參與「太陽花」的族群，說起那一段都自覺慚愧，比大陸同齡競爭已經晚了3、5年，但至少還夠時間空間努力趕上，等到民進黨繼續封島幾年，赫然開窗驚覺已看不到車尾燈，斯時的台灣恐怕只能永遠當配角，甚至跑龍套打零工。

這場疫情雖然慘烈，但不是沒有收穫，台灣年輕世代應該珍惜教訓，發揮你們的智能本能，主動接觸華人振興隊伍與節奏，切勿淪為民進黨高牆內的腦袋囚犯。也請綠營新生代發揮獨立判斷精神，多傾聽民間真實的聲音，看看你們前輩推託、搶功、貪婪的嘴臉行徑，別讓你們的政治資源和前景給他們玩完了。（作者為大師鏈傳媒總編輯）

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