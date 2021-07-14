全民防衛動員署明年即將揭牌，這是在蔡政府執政增額調升數名將級軍官後，再次因應國際情勢而將全民防衛動員室、後備指揮部、作計室整合並升格為全民防衛動員署。

全民防衛動員署，其任務是包含過往後備指揮部動員任務，以及協調三軍及民間組織。它未來在國防部內扮演著重要的角色，更有跨部會合作及協調的功用。若按照目前所公告的《全民防衛動員署組織法》，署長是中將編制或簡任十四職等，而又設有副署長兼執行長、副署長兩人其中一人是少將階級，呈現兩軍兩文的制衡模式。全動署未來的挑戰，不僅要將過往三個不同單位的任務整合，而形成一室四處，更要力行跨部會合作，現任後備指揮部指揮官姜振中中將也即將屆退，在姜振中中將屆退之後還會有一波將官任命的風雲。

全民防衛動員署的最重要的任務是要達成「常後一體」的政策。而其中有些任務（如「教召、後備動員」）在運作上應該跟過往後備指揮部並無不同，在運作上不會有太大的問題；但其他任務若要達到跨部會的合作，勢必會需要讓有些文職進入全動署體制。如要不影響現行運作及軍中體制的狀況下，那可能要保留目前的全民防衛動員室相關體制。但若真正要運行跨部會合作，則會有流程與協調的問題，又須經過公文層層遞交後才能轉辦其他部會。這個麻煩必須解決，否則未來當需要跨部會合作、緊急動員時，卻可能因為流程和協調不順而拖延任務準備時機。

此外，署長人選亦是值得關注的事情，因為這是蔡政府力推國艦國造、國機國造後，另一主要力推的項目，也因此未來擔任署長的人選肯定是受到蔡政府重用的將領。目前因要進行籌備，勢必要有能夠整合其他單位的將領，所以是以司令部等級進行籌備，由陸軍副司令房茂宏中將擔任籌備處長。但是明年全動署正式成立後，第一任署長又會是誰呢？

目前適宜的人選應有兩位將領，一位是現任後備部指揮官姜振中中將，另一位是陸軍副司令房茂宏中將。後備部指揮官姜振中中將擔任第一任署長機會較高，現任佔有優勢，且了解後備輔導幹部的體制；只不過，後備部指揮官姜振中中將明年即將屆退，或許可能會提前退伍轉任其他政務官，那由陸軍副司令房茂宏中將接任的機會就會更高。

而第二任署長人選則有可能是三選一，現任後備部副指揮官丁大成少將、後備部參謀長朱志保少將，以及國防大學副校長張捷中將。前兩位少將都長期在後備體系。如果再思考蔡政府用人的特性，那極有可能會是由張捷中將接任。張捷中將雖然陷入私菸案風波，但仍被重用，歷任訓練次長、國防大學副校長。且新任參謀總長由陳寶餘上將接任後，陸軍將領也將會有所調動，而張捷中將據聞將接任金防部指揮官。又由於署長不論是由房茂宏中將接任或者是現任指揮官姜振中中將接任，均將於兩年內屆退，屆時張捷中將就有較高的機會能接任署長。擔任署長後，還很有可能因推動「常後一體」有功，而晉升陸軍二級上將，接任更重要的軍職。

除了署長的位置，在軍中體制，不僅有主官更有政戰主管，而全動署的編制仍尚未完全公告，所以有望在未來全動署能再增加數名少將的員額。此外，在《全民防衛動員署組織法》第七點，直轄市、縣市政府可派員進駐辦事，而這些由各縣市政府所派之人員，其編制人員應是聘雇人員性質，應要適才適所，才不會讓全動署未來深陷政治風暴，被人指摘聘僱人員是否為選舉綁樁而聘任。

國際情勢動盪不安，進而增設全民防衛動員署，國防部要落實常後一體、有效動員，勢必需要投入許多心力，解決跨部會、國軍整合的問題。國軍堅守崗位、強化國防安全，也相信民眾會做最有力的國防後盾，讓國防能真正彰顯「防衛固守、重層嚇阻」的價值。

（作者為大九學堂學員、國立台南大學電機工程學系碩二生）

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