新冠疫情來得又快又猛，各國家緊急採購大量的個人防護用品，但是也陸續傳出政府利用疫情徇私舞弊之情事。例如最近《法新社》就報導英國前衛生大臣漢考克因緋聞下台，連帶許多與防疫相關的合約曝光，其中一項竟高達「3000萬英鎊」檢測試劑瓶之合約。而該合約在沒有競標下授予漢考克他鄰居經營的公司，但是該公司沒有製造醫療用品的背景。

同時，英國政府採購個人防護設備、呼吸機等醫療用品的合約都給和執政黨關係密切的公司，而且這些合約還有VIP快速通道，疑雲重重。這些佔整個政府採購金額的一半，高達110億美元。這還只是政府已公開的採購，還有一半以上的採購合約並未公開。當英國陷入恩庇侍從主義中，台灣又何嘗不是如此？

所謂的恩庇侍從主義就是利用政府資源交換特定群體或對象之政治效忠，這種情形在威權體制或法治觀念不足的國家特別容易出現。這也是許多學者指出一些新興民主國家，出現威權民主的倒退現象，其中一項重要手段。政府利用資源分配的權力籠絡或收買媒體、知識份子、社會團體或小黨，換取政治支持。民進黨政府除躲避在野黨與輿論的監督，更利用這種恩庇侍從主義進行收買。

當政府在疫苗採購不足與延遲外，反公開支持國產疫苗，不禁讓人質疑政府其中角色與利益。中央研究院院士陳培哲辭去國產疫苗審查委員並指出政府介入過深，已嚴重影響科學判斷。國產疫苗公司股價重挫，蔡英文總統還出面澄清外，政府也立刻採購尚未通過食藥署審查的國產疫苗。只見國產生技公司，股價如雲霄飛車大幅起落，有無內線交易也讓人懷疑。諸多疑點，卻不見司法單位和監察院採取調查，以杜悠悠之口，足見民進黨全面執政不僅對行政權與立法權的全面控制，也深入司法權，嚴重破壞司法獨立的憲政體制。

此外，政府採購合約被掩蓋，我們只能從政府官員口中透露的資訊，看到蛛絲馬跡。例如防疫指揮中心指揮官陳時中在立院備詢時，被國民黨立委賴士葆追問國產疫苗是高於750元還是低於750元？陳時中回答「數字比這個還要高」。這個數字遠高於許多國際認證合格的疫苗價格。據《華盛頓郵報》報導，美國採購輝瑞BNT價格為每劑約新台幣540元、牛津AZ每劑約新台幣111元、莫德納每劑約新台幣416元。

政府用相對高的價格採購國產疫苗，這有無浪費公帑的弊案，黨政相關人員在其中有無涉及利益輸送，日後都應進行調查，民眾應持續關注。不只是疫苗採購，政府採購醫療防疫用品，例如試劑，台灣檢測費用高於許多國家，其中原因也應該繼續追究，還給國人公道。

除了政府採購可能出現徇私的現象，政府在紓困方案、疫苗施打順位以及最近的「微解封」都缺乏一致且公平的標準，往往針對特定群體給予優惠。政府難道忘記就是3+11給航空業者的方便，以至於病毒入侵，成為防疫破口，造成全台擴散的悲劇。政府非但未記取教訓，還充滿各種政治算計，其中原因還是沈迷在恩庇侍從主義的甜頭中。

在這次疫情中，我們不但見證人性，更見證台灣民主嚴重倒退！

（作者為退休大學教師）

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