美國《紐約時報》中文網7月初相當罕見地以「上、中、下」3篇文章，大幅報導及評論中共外交部發言人趙立堅。能獲得美國重要媒體這項待遇，趙立堅應該覺得受寵若驚。理由當然是如文章標題所指，趙立堅發出了「戰狼主導的中國外交聲音」。

趙立堅被稱為「戰狼外交官」，他因在「推特」發文指控澳洲士兵殺害阿富汗平民及囚犯，並附上一張漫畫而「一帖成名」。澳洲總理莫里森批評趙立堅此舉「沾汙了中國在世界眼中的形象」。趙立堅應該不會「無的放矢」，但表達的方式卻讓莫里森惱羞成怒。

中共前國務委員戴秉國在他的回憶錄中寫道，「在改革開放以前，中國人對外交往不那麼多，重要的話怎麼對外國人講，周恩來總理都會一五一十地教授給我們。現在情況不同了，不可能有什麼人把講什麼話全都預先教給我們，該講的話要敢於講。」但什麼是該講的話？要敢於如何講？這可是需要幾分火候才能找到答案。

周恩來的確是外交高手。1954年他代表中共出席日內瓦會議，這是中共首次參與的國際會議。周恩來在會中的表現，被西方媒體形容是「一名可以交談的共產黨人」。我認為周恩來的溝通技巧，就在善於「拿捏分寸」，即「硬到不絕裂，軟到不喪失立場。」

改革開放40多年後，中共的國際地位已非昔日吳下阿蒙。誠如習近平2014年3月訪問法國時所說「中國這頭獅子已經醒了」；但如何呈現他接下來這句「這是一隻和平的、可親的、文明的獅子」，那就必須擁有哈佛大學教授奈伊所提出的「軟實力」。換言之，中共必須展現對他國的「吸引力」。習近平當然曉得這個道理，他2014年11月在中共中央外事工作會議上指示，「要提升我國軟實力，講好中國故事，做好對外宣傳。」

在國際政治學者眼中，宣傳、外交、經濟和軍事，同被視為國家執行對外政策的工具。共產黨人尤其重視宣傳，不僅透過文字表述，並包含口頭上的「鼓動」。隨著中共外交從「韜光養晦」轉向「有所作為」，北京對於外界刻意炒作「中國威脅」、對中共體制的說三道四，已開始全面反擊。

習近平在中共百年黨慶的「7.1」講話，說到「誰妄想欺負中國，必將碰得頭破血流」，不僅立即贏得全場一片掌聲，還登上微博的熱搜榜，數據顯示點擊量超過1.4億，可見中國大陸人民對習的講話是相當有感的。然而西方媒體的反應卻不是如此，在中共黨慶前夕，美國「皮尤研究中心」公布一項民調顯示，在日本、瑞典、澳洲、南韓和美國，至少約3/4受訪者對中共持負面看法。儘管中共在處理新冠疫情方面得分，但國際聲譽仍落後美國。大多數受訪者選擇與美國，而非與中共，建立更緊密的經濟關係。

中美認知作戰，將反映在雙方長期的戰略競爭當中。中共外長王毅曾表示，中美欲恢復高層對話，「誠意」最重要。美國若想表現誠意，首先必須停止在國際上抹黑中國。我認為王毅的說法「硬中帶軟」，對美國假「反中」之名、行國際宣傳之實深表不滿，但也為中美改善關係，保留了一扇「機會之窗」。

拜登上任後，中美競爭從「單打獨鬥」，改成「拉幫結派」的形式。中共欲改善它的國際形象，就必須防止「中國威脅」變成「中國崛起」的代名詞。所以，講好「中國故事」很重要，因為理直才能氣壯。過去中共曾以自身經驗，對「第三世界」國家提出「反帝」、「反殖民」訴求，收到很好的宣傳效果；現在中共則是以大國身分，爭取國際話語權。「有幾分力量，說幾分話」，此時的宣傳須以實力為後盾，單靠民族主義的宣洩是不夠的。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）