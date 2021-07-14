「中國共產黨與世界政黨領導人峰會」6日晚間透過網路召開，邀請全球160多個國家、500多個政黨和政治組織的領導人、逾萬名政黨代表，通過「雲端」齊聚一堂。（央視新聞截圖）

《紐約時報》最近對中國的戰狼外交做了長篇報導，以其外交部發言人趙立堅為範例，深入剖析他的火辣言論代表了怎樣的中國願景。這個時節正是中共歡慶建黨百年之際，願景的標示紅紅火火，但是能否跨出中國國境，獲得包括港台民眾在內的世人認同？

建黨百年的中共自信滿滿，內部對中共政府的支持度也高，但世人對中國的好感度卻呈現很大的反差。美國皮尤研究中心6月底公布的最新調查結果顯示，17個經濟發達國家或地區的民眾對中國普遍抱持負面觀感，日本人對中國的負面印象者高達88%，瑞典則為80%、澳洲78%、韓國77%、美國76%、台灣69%，只有希臘和新加坡民眾較為正面，但負面比率分別也有42%和34%。近年相關調查多顯示，隨著中國崛起的態勢愈發明顯、國力愈發強大，西方人民對中國的負評呈現升高趨勢。

何以至此？主要出在一個「霸」字，就是台灣人講的「鴨霸」。內部維穩固然霸氣十足，對於新疆民族矛盾、香港自治和台灣統一問題的處理方針，都被許多世人批評過霸。在國際上，面對美國為首的霸權處心積慮遏制，固然不可失之軟弱，但戰狼外交帶給世人的觀感，卻是充滿霸氣。對於個別不友善國家，比如澳洲，反制之道招致霸凌之評。

面對強權的攻擊與弱勢的話語權，中國越來越是剛硬以對，強勢反擊，雖然有利於內宣，激發更強烈的民族主義，但境外人民多不吃這一套，以致於西方社會對中國的負面印象更加深重，恰與中國和西方關係惡化成正比。趙立堅、胡錫進這種咄咄逼人的挑釁式言論，在境外的效果適得其反，國內外各方人士多認為應該改弦易轍。習近平總書記或許有鑑於此，於5月底在政治局委員的學習會「國際傳播能力建設」時，指示要「要注重把握好基調，既開放自信也謙遜謙和，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象」，以實現「增強國際傳播的親和力和實效性」，「要廣交朋友、團結和爭取大多數」。

戰狼外交與狠毒言論確實在境外無法廣交朋友，只會讓人感到中國不可愛，甚至不可敬。特別是歐美文化塑造的世界主流價值觀，是以自由、人權、民主、法治為核心，與中國傳統文化以及中共標榜的現代社會主義文明頗有差異，更使戰狼式的語言和違背西方價值觀的行動無法被接受；越是在這些方面爭拗，越是顯得不可愛與不可敬。

剛硬的言行讓中國傲然站立於世，戰狼的作風讓中國強勢快速崛起，但不能贏得世人的尊敬與信服。面對當前許多國家及其民眾的惡評，中國必須柔化剛性，抑制狼性，塑造強而好禮、富而優雅的國家新形象。的柔性新形象不僅沒有塑造起來，反而愈發強悍剛硬。這不是什麼國際話語權的爭奪，而是從調養心性與節制言行做起；只有變得比較儒雅而溫文，才能博得世人好感。

中共領導人言必稱帝國主義與鴉片戰爭，言外之意是要討回歷史公道，不容外強再肆欺凌。這種心態其來有自，但如果不能走出歷史的悲情，以平衡心態安身立命於世，就有言行失之過激與偏頗之虞。

中國贏得世人敬重最需要的是站在道義的高地上，以堂堂正正的立場與姿勢與美國等西方國家交鋒，但所占的高地必須是由普世價值積墊起來，而非由自家庭院的土石堆砌而成。