國民黨主席江啟臣今天說，國民黨已經聯合南投、雲林、花蓮、台東四個執政縣市共同委託合格藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗。期望蔡政府比照前例，儘速完成行政程序，共同為國人疫苗需求努力。

原本以為國民黨在這次疫苗搶購案中毫無作為，是不是自廢武功、認為手上沒有行政資源就束手不管了？原來並非如此，國民黨鴨子划水，暗中聯絡執政縣市以及地方企業、合格廠商秘密進行採購疫苗的任務。就因為手上沒資源、沒話語權，所以不敢張揚、只敢秘密進行，直到木已成舟才提出來，將政府一軍，希望能比照永齡基金會、台積電以及業已完成專案委託的慈濟基金會模式予以促成。既然已有3例可援，政府沒理由拒絕。

感到不可思議的是，為什麼都是民間企業、宗教團體和人民團體在從事疫苗購買行動，執政黨官方到底在幹什麼？綠營企業在幹什麼？是沒錢、沒能力、還是根本就不想給人民買疫苗？藍營四縣市拿到疫苗也不會只給藍營人士施打，轄內老百姓雨露均霑；綠營縣市長看了豈不愧煞？老百姓不會朝你們要？

聲聲說是｢全島一命｣，綠營各縣市也一起動起來吧！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※