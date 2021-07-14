巴格拉姆（Bagram）機場是美國在阿富汗最大的軍事基地，是美國花了好幾億美元整修擴建一個老機場。它有3500米長的加固跑道，有可以容納1萬名士兵的宿舍，並且有許多美國的快餐店和商店在那裡營業，像一個小鎮。去過的記者都覺得，既然花了大本錢打造這個基地，美國是絕不會離開的。因爲這也是監聽中俄兩國的理想據點。

可是，7月2號半夜，美軍的最後一架飛機離開了這個曾經是駐阿富汗美軍的神經中樞的基地。它悄悄地飛走，沒有通知接管該基地的阿富汗指揮官。當阿富汗當局發現美軍不聲不響地走了，非常氣憤，覺得他們至少應當跟主人打個招呼。但是，美軍對他們打了二十年仗的地方，毫無留戀，異常傲慢地走了。

美國入侵阿富汗的動機可能並不僅僅是爲了報復911 事件。因爲，雖然911 事件是基地組織頭頭賓拉登策劃的，可是執行這項行動的19人中，14人是沙烏地阿拉伯的公民，賓拉登本人更是沙烏地阿拉伯的一個世家之子。美國完全不顧這個背景，獨獨找阿富汗開刀，主要的理由有二。第一，布希一家跟沙烏地阿拉伯王室的私交密切；第二，美國需要石油，不能得罪沙烏地阿拉伯。阿富汗乃成爲小布希出氣的對象。

小布希手下的一批人，從副總統錢尼，到正副國防部長等，都是所謂的新保守主義派，他們認爲美國作爲世界第一超强，必須主導世界，要在全世界推動民主，如果不能和風細雨地推動，那麽不惜使用武力。阿富汗恰好是送上門來的實驗品。

據《紐約時報》4月17日的報導，2001年10月7日，美國侵入阿富汗，兩個月之後，於12月7日，塔利班的發言人就向美國表示，他們準備投降。可是，這被小布希斷然拒絕。他決心徹底摧毀塔利班， 在阿富汗建立一個非宗教政府。他的團隊物色到一個早年逃到外國的卡塞伊（Hamid Karzai），把他捧了出來，通過選舉，成爲阿富汗第一位民選總統。

專家指出，卡塞伊在美國指導下建立的中央政府，與阿富汗傳統的政治運作方式，格格不入，以至於中央派遣的官員跟地方上的軍閥或者部落長老們不斷發生衝突。卡塞伊雖然名爲總統，但是令不出京城，被認爲實際上只是首都喀布爾的市長。不但如此，從上到下，政府官員普遍貪腐，卡塞伊的弟弟成爲阿富汗對外走私海洛因的主要操盤手。

拜登是於4月12日宣佈撤出阿富汗的，媒體接著就開始熱議美國介入阿富汗的得失。上面是《紐約時報》的説法，美聯社則替我們算了一筆賬。根據它的資料，在這個擁有3600萬人口的國家，二十年間，直接因戰爭死亡的平民至少有4萬7245人，逃亡到國外的有270萬人，在國内流離失所的有400萬人；阿富汗的士兵有6萬6000至6萬9000人喪生，醫務人員有444人喪生，新聞從業人員有72人死亡。在美國方面，大兵有2442人死亡，2萬0666人受傷；雇傭軍有3800人死亡；美國直接爲戰事花了8157億美元；另外用於社會救助和重建工作花了1430億；加上其他直接和間接的費用總額高達2.6兆美元。因爲這筆錢實際上是貸款，所以這個總額還包括5300億美元的利息和退伍官兵的醫療費用2960億美元。此外，北約各國部隊加起來他們也死了1414人。

二十年，2.6兆打了水漂，還留下了個爛攤子。拜登於7月8日的記者招待會上說，「我們的目的不是建國，我們不能給他們强加一個制度。」20年後，在阿富汗人和美國人都付出了巨大的代價之後，終於拜登說出一句真話。總之，人類有史以來最强大的軍事聯盟，卻在半夜裏悄悄地溜走了，説起來相當丟人。或許他們終於瞭解了，爲什麽這塊貧瘠的土地被稱作帝國的墳場。

美國一走，阿富汗的前景是好還是更壞呢？據報導，政府軍士氣低落，不想打仗，數以千計的士兵，携帶著先進的美式裝備，紛紛向塔利班投降。看來，失去了美國的支持，在喀布爾的政府恐怕在短期内就會被强迫解散了。

《南華早報》訪問了塔利班發言人沙欣。沙欣說，他們歡迎中國來阿富汗投資，幫助重建；他們會保護中國人的安全，並且絕對不容許維吾爾族的恐怖份子進入阿富汗。中國則計劃把阿富汗納入一帶一路的計劃之中，幫助阿富汗的基礎建設，特別是建築一條通往巴基斯坦的公路，接上中巴經濟走廊。

我們說，美國前脚破壞，中國後脚重建，阿富汗可能得到重生。

（作者為中美論譠社理事）

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