國民黨主席江啟臣分別贈送蘭花、向日葵給「宅神」朱學恒、行政院長蘇貞昌。 （摘自江啟臣臉書）

國民黨黨主席江啟臣日前送了一盆寫有「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」字卡的花籃給行政院長蘇貞昌。他本來想諷刺蘇貞昌，不料卻因為用錯成語反而成為了笑柄。

根據教育部編國語辭典，「行不由徑」的意思是走路不走捷徑，比喻一個人行事光明正大，不投機取巧；而「政亂治危」意思，從字面上看，或可解釋為政局混亂，然而，若根據《後漢書》典故，其實「政亂」兩字意同「治危」，意思是治理亂世。總之，「行不由徑、政亂治危」這兩句成語是肯定的用法。

至於「院找民碴、爛戲拖棚」這兩組詞彙，則很明顯只是為了「行政院爛」的藏頭字硬湊上去的，不值一提。

江啟臣辯稱，上述4句是人民的心聲，行政院不要再拗了。這段時間，行政院的防疫作為用一個「爛」字來形容確實並不為過，問題是，身為最大在野黨的黨主席，面對荒腔走板的執政黨，江啟臣竟然只能東施效顰一般地跟著名嘴送諷刺花籃，而且還用錯成語，如此毫無創意、軟弱無力的表現，應該也可以奉上一個「爛」字！

近日多項民調顯示，總統蔡英文的不滿意度已經超過滿意度，甚至有民調指民進黨流失了300萬支持者。然而，儘管防疫無力的民進黨引發了如海嘯般的民怨，國民黨卻也沒有趁勢收穫民心，支持度不升反降。民進黨丟了好大一把槍，但國民黨卻沒有撿起來、或者說根本就撿不起來，這是相當大的危機。

國民黨地方首長的表現可圈可點、深獲民意的肯定。可惜的是，黨中央卻極不給力，拖累了地方。如果身為國民黨領導人的江啟臣還是只能繼續這種低層次的表演，國民黨的未來實在堪憂。