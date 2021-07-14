日本《防衛白皮書》首次以水墨畫當封面，騎著馬的武士構圖，引發軍國主義復辟的疑慮。（摘自日本防衛省）

日本防衛省13日公布《防衛白皮書》，不僅揭露日本未來國防態勢，也對中美台情勢造成劇烈衝擊。白皮書的內容充分顯示，防衛省提出的國防政策完全反映日本首相菅義偉對中美台的政策。其中，不僅日美兩國關係更形緊密，而且日本對台海兩岸、朝鮮半島、南海的政策也都以美國馬首是瞻。至於美國付出的代價則只不過是將原來《美日安保條約》涵蓋尖閣群島的第5條（釣魚台列嶼）略為加碼，以因應中國通過《海警法》的挑戰。

這次日本公布《防衛白皮書》，首當其衝的非中國莫屬。若非中國近年不斷挑戰日本在釣魚台聲稱的主權，加上中國人大2月通過《海警法》讓日本備感威脅，菅義偉未必就會千里迢迢趕著與美國總統拜登簽署「反中」、「挺台」的聯合聲明。

這份聯合聲明一簽下去，就成就了拜登的「反中大業」。從此，「七大工業國」（G7) 峰會、歐盟、北約、南韓都與美國簽署強度不一的「反中」聯合聲明。對北京來說，華府成立「反中連線」當然情況不妙。在外交上，白皮書的發布顯示，中日外交關係恐怕是再也回不去了。雙方因釣魚台、《海警法》造成的矛盾既涉及主權問題，也牽涉到美、日共同的外交立場，恐怕很難有轉圜的空間。

更讓北京不安的是，這次《防衛白皮書》的公布代表日本幾乎已將中國視為頭號假想敵。過去，中日之間雖有釣魚台、東海探油等矛盾，但因沒有撕破臉，雙方都還能維持和平共存的「假象」。但是，這次《防衛白皮書》一公布，在中國眼中，日本不僅與美國站在同一陣線「反中」，而且日本還與美國聯手保台。

由於「日美聯手保台」並非只是虛張聲勢，不僅美日原先就有穩定的軍事合作與聯盟關係， 現在更有兩國海軍陸戰隊經常舉行登陸、反登陸奪島演習。對中國來說，「日美聯手保台」不啻是「干預中國內政」。

對美國而言，日本的《防衛白皮書》不僅顯示日本是美國比原先鐵桿盟友更堅定的盟邦，而且是會與美國在黃海、東海、台海與南海並肩作戰的夥伴。

根據2015年《安全保障法制》的一項新增規定，日本自衛隊可在與日本關係密切的國家遭到攻擊時，視為「存亡危機狀態」，而行使有限的集體自衛權。在此規定之下，「美日聯手保台」就不是一句空話，而是一項政策。

台灣夾處在中美日之間，最近突然在美日加持下獲得新的安全保障，究竟會讓中國更為投鼠忌器，還是更為強化統一的決心，就要看台灣領導人的政治智慧與因應能力。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）