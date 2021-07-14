「微解封」的政治防疫亂象紛呈，民間廠商買到德國疫苗後，竟然要感謝總統，真是夠了。沒有人知道民進黨在解什麼「瘋」，搞到全台各縣市被逼得造反逆時中。

羅智強曾說民進黨讓台灣變「疫苗乞丐」，台灣現在的處境，連乞丐都不如。舉例而言：明明即將有BNT、高端、聯亞，為何那個讓大家填心酸的疫苗表格卻無此3項可選？請問這是要避免被護航的私產疫苗遭棄，抑或是要醞釀下一波打不到的恐懼行銷？政府居心藏得不可謂不深。

台灣人是疫苗乞丐嗎？請問今天我們跟陳時中跪，跟陳時中討，就可以討得到疫苗，討得到正常的生活？真相只有一個，老百姓在擴大接種率面前，真的太卑微。

現在台灣的接種率不到2成，絕大多數台灣人，特別是有工作力跟消費力的中壯年，還是打不到疫苗。前幾天一位餐廳老闆走投無路輕生了，還有700多位死亡的確診者，在家放無薪假吃自己的勞工，現金轉不過來的老闆，如果「討」就可以解決這些困境，誰會不去討？

民進黨的微解封，就是把所有壓力轉嫁給經營者。電影院微解封，那員工就可以上班，老闆就要付薪水了。但是沒有疫苗，誰敢去看電影？資方開一天賠一天，最後解封還是假的。不只是電影院，健身房、夜市攤商、百貨賣場，情況也大同小異。台灣人現在是「欲乞疫苗而不可得」，連乞丐都不如！

與其說是疫苗乞丐，台灣人更像是疫苗人質。恰如謝長廷何其誠實的口吻，「大家再批評政府，日本就不捐疫苗了喔」，用疫苗來威脅，像不像搶匪對人質的嘴臉。

很多電影描述「斯德哥爾摩」情結，大意是人質到最後同理起劫持自己的搶匪，還會在心裡感謝搶匪同意自己上廁所，這也就是民進黨想要帶的風向。台灣欠缺疫苗的困境，是民進黨造成的，結果現在一手擋疫苗，一手還要人質感謝自己，說因為自己沒有卡BNT，台積電、永齡才能跟上海復星簽約。

身為人質的台灣人民，可以怎麼辦？如果下跪有用，如果下跪就有疫苗，我們可以為了生命跟民進黨下跪；但歷史也證明，許多溫馴的人質，最後難逃被撕票的下場。

政府同意民間捐贈疫苗，不是人民求出來的，而是反抗的成果。民進黨講白點就是「欺善怕惡」，去求他、拜託他都不會有用，人質要求生存，唯一的選擇就是團結起來反抗。不過說到反抗，現在的兩大在野黨，國民黨說柯文哲負面聲量高，民眾黨說國民黨被邊緣化，兩黨好似南明的魯王跟唐王，清兵都過江了，彼此還在互嗆。

大家都知道柯文哲要選總統，也知道國民黨不想當老三，那就去喬，喬出一個彼此都能接受的機制嘛。藍白合怕被對方吃掉，難道藍白不合，兩邊互鬥就會比較好選？嘜憨啊！

別忘了，現在民進黨只同意民間向上海復星採購1500萬劑，還是要為國產疫苗綁架人民。大家真的聽得下去嗎，有全世界最好的疫苗你不買，跟我們說打沒有三期試驗的國產比較好？

江啟臣、柯文哲，如果你們的政治利益是為老百姓謀福利，而不僅是窄框的一己之私，調轉一下你們的炮口好嗎？

（作者為資深媒體人）