美國總統拜登廣結盟友，共組反中聯盟，台海和平成為國際關注議題。中共總書記習近平在百年黨慶講話，宣示反對外力介入台灣問題，稱「要以血肉長城讓敵人頭破血流」，但對台政策仍堅持和平統一、九二共識基本方針。民進黨軍師邱義仁表白，台灣獨立不適當，美國不會同意，白宮印太事務協調官坎貝爾亦公開表示美國不支持台獨。

新國際格局下調整兩岸政策

從美中台各方相繼對台海問題表態，可以體察台灣地位的國際格局正在變化。川普風暴逐漸散去，拜登希望建構符合中產階級利益的外交政策，以修補分裂的美國社會，應會以經濟為優先；大陸也希望建構新型大國關係穩定國際社會，以持續發展經濟，順利達成2035年社會主義現代化目標。確定發展方向後，雙方領導人終究要共同商議如何開展新的國際格局。

美國讚揚、珍惜台灣的民主成就，也為了維護在台灣與東亞的利益，願意給予台灣更多的尊嚴與支持，但拜登政府不同於川普政府，在台灣問題上重新回到美國的「一個中國」政策一貫立場，不接受台灣的國家定位。從最近我國國旗從網路下架，可見美國的暗示。過去幾年，台灣受到美國極右勢力的鼓舞，民粹主義盛行，台獨意識高漲，美國已經意識到若不加以節制，引發台海危機，美國可能會被拖下水。

同時，大陸更不願意見到民進黨持續往去中國化的方向發展，原本可以放一百年再來解決的自信，受到公開挑戰。北京發現台獨意識盛行，從量變到質變，兩岸分裂的本質已從制度之爭、民族內戰變成民族對民族、國家對國家的敵我矛盾，對於未來民族統合與兩岸融合造成重大挑戰。

民進黨若不在兩岸論述與政策上調整，單純想借去中國化意識形態維繫政權並長期執政的美夢，將會在中美的壓力下破碎。要民進黨放棄《台獨黨綱》神主牌並不實際，在新的國際格局下，民進黨政府也須做出回應。我們提出四點建議：

第一，回歸《中華民國憲法》，承認1912年以來中華民國歷史，放棄牛頭對馬嘴的拼接及借殼上市的投機心態，重新釐清中華民國與台澎金馬地區的關係，凝聚國人共識。

蔡總統挽救執政危機的方法

第二，承認中華文化在台灣的價值與意義，停止在教育文化上去中國化。台灣深受中華文化影響，宗教信仰深入民間，倫理道德已入骨髓，博大悠遠的歷史文化更是我們寶貴的資產。

第三，減少敵意，停止惡言相向，共同防疫，解救台灣燃眉之急。疫情過後，恢復交流，鼓勵陸生、陸客來台，認識台灣之美。

第四，持續爭取美國對台安全與國際空間的支持。台灣向來將美國視為兩岸互動的後盾，我們希望美國保持對台灣的支持與承諾，幫助台灣爭取解決兩岸解決政治分歧所需要的時間。

台灣本土疫情爆發，染疫不治加上注射疫苗後猝死，已造成超過1千人的死亡，揭穿政府防疫超前部署的謊言，更暴露疫苗政策的嚴重缺失和黑暗。數月的警戒更嚴重衝擊庶民經濟生活，對照股市、房市的上漲與熱絡，已形成社會不公平的強烈反差，升斗小民的相對剝奪感油然而生。年輕人眼睜睜地看到各種特權或職業不斷插隊接種疫苗，自己不知要等到猴年馬月才排得上。紓困對許多剛出社會或非傳統就業的人來說，更是看得到吃不到。這波疫情所造成的民怨已嚴重衝擊民進黨政權，眼看2018年討厭民進黨成為全民最大黨的狀況又要重演，第二任總統魔咒也正要應驗。

2018年內政不順，地方選舉失利，蔡英文焦頭爛額之際，川普對中國展開激烈對抗，大打台灣牌；習近平2019年元月《告台灣同胞書40周年》談話一句「探索一國兩制台灣方案」，讓蔡英文撿到槍，如獲至寶，合理化她否定九二共識的立場；鬧騰數月的香港反修例運動，更是讓蔡英文趁機販賣「芒果乾」，大撈一筆，順利連任，外部因素給了蔡英文一次起死回生的機會。

這次執政危機，老天爺還是很庇護蔡英文，不過這次送的不是「槍」，而是「橄欖枝」，只是不知道蔡英文是否識得？